PSG - Thiago Motta devrait quitter le club

L'ancien milieu de terrain italien devrait quitter le PSG après une saison passée sur le banc des U19, malgré le retour de Leonardo.

Thiago Motta s'apprête à quitter le PSG selon les informations de L'Equipe. Celui qui a entraîné l'équipe U19 du club cette saison était en conflit notamment avec Antero Henrique, au point d'avoir été convoqué devant la direction du club en fin de saison, ce qui laissait déjà entendre qu'il allait quitter ses fonctions.

Malgré cela, les bonnes relations qu'il a toujours entretenues avec le président Nasser Al-Khelaïfi et surtout le départ du Portugais remplacé par Leonardo laissaient entrevoir la possibilité d'un retournement de situation. Alors qu'il avait annoncé à ses joueurs dès la fin du dernier match de la saison qu'il ne serait plus plus leur technicien la saison prochaine, une reconversion dans un rôle d'ambassadeur était envisagé.

"Ma décision concernant mon avenir ? Tout ce que je peux vous dire, c’est que ce sera une décision prise pour le bien du club. Je vais prendre le temps, celui qu’il faudra", déclarait-il le mois dernier. La décision serait donc prise et le retour - tardif - de Leonardo n'y aura rien changé.

Malgré cela, l'ancien international italien quitte le PSG en bons termes avec la direction et un retour dans d'autres circonstances et à un autre poste n'est pas à exclure. Pour l'heure, Motta entend terminer de passer ses diplômes d'entraîneur afin d'être en mesure de prendre en charge une équipe première, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Il a donc décidé de rejoindre Barcelone, où vit sa famille, pour passer le deuxième degré du diplôme de l'UEFA et poursuivre son apprentissage du banc de touche.

Thiago Motta avait rejoint le PSG en janvier 2012 en provenance de l'Inter, un transfert mené à bien par Leonardo lui-même. Il avait alors apporté son expérience sur le terrain à un projet qui en était encore à ses débuts, formant les saisons suivantes un redoutable trio notamment avec Blaise Matuidi et son compatriote Marco Verratti.

Après six saisons et demies et pas moins de cinq titres de champion de , il avait décidé de raccrocher les crampons à l'été 2018, à 35 ans. Avec peut-être l'ambition de revenir un jour comme entraîneur de l'équipe première.