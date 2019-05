PSG - Fin de l’aventure pour Thiago Motta avec les U19

Au sortir de son ultime match avec les U19 du PSG, Motta a annoncé à ses joueurs qu’il ne serait plus leur entraîneur la saison prochaine.

Entre Thiago Motta et le , ça sent la fin. Comme nous vous l’expliquions récemment, l’entraîneur des U19 parisiens ne parvient plus à supporter la cohabitation avec son directeur sportif, Antero Henrique, de quoi le pousser à se poser des questions sur son avenir. Et suite à ses diverses interventions médiatiques, l’Italien avait fini par être convoqué par le Portugais pour être sanctionné, mais il ne s’était pas présenté au rendez-vous.

Une décision sera prise "pour le bien du club"

Son retour au Camp des Loges, Motta l’a fait ce dimanche pour la dernière rencontre de championnat des U19, remportée face à Boulogne-sur-Mer (4-1). Et d’après les informations de RMC Sport, le technicien aurait expliqué à ses joueurs qu’il ne serait plus leur entraîneur la saison prochaine. De quoi officialiser son départ ? Pas vraiment. À ce sujet, l’ancien de l’ a préféré botter en touche.

"Ma décision concernant mon avenir ? Tout ce que je peux vous dire, c’est que ce sera une décision prise pour le bien du club. Je vais prendre le temps, celui qu’il faudra", a-t-il ensuite ajouté devant les journalistes présents à la sortie du camp d’entraînement parisien. Au lieu de s’épancher sur son futur, Motta a rendu hommage à ses ouailles, qu’il quitte donc ce dimanche.

"Avec ces garçons, c’est impossible de ne pas être heureux. J’ai appris beaucoup de choses grâce à eux. J’en profite donc pour les remercier. Ce sont des héros, ils m’ont donné beaucoup de plaisir tout au long de la saison", a conclu Motta, avant de couper court face aux insistants qui le relançaient sur son avenir. Vous l’aurez compris, l’Italien se trouve plus que jamais sur le départ…