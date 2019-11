PSG - Son avenir, Mbappé, Neymar... Les confidences de Marco Verratti

Le joueur du PSG a accordé un entretien à Téléfoot (TF1) ce dimanche. L'Italien a notamment évoqué son avenir, qu'il imagine à Paris sur la durée.

Titulaire ce samedi face au lors de la victoire compliquée du Paris Saint-Germain (1-2), Marco Verratti est le maillon essentiel du milieu de terrain parisien. Titulaire indiscutable depuis son arrivée en provenance du modeste club de Pescara en 2012, l'Italien est l'un des symboles du projet du club de la capitale. Ayant fêté ses 27 ans le 5 novembre dernier, celui qui est arrivé à 19 ans à Paris s'est exprimé pour l'émission de Téléfoot sur TF1 ce dimanche matin, l'occasion de se livrer en longueur.

Son aventure au

Ça représente une jolie histoire. Quand je suis venu ici, je ne m’attendais pas du tout à rester autant d’années. Si je suis resté ici, c’est parce que le club me donne tout ce que je recherche dans le football. Je n’ai pas de problème à finir ma carrière ici. J’entends toujours de gens qui me disent “pourquoi tu ne tentes pas une autre expérience ?” Pour moi, ici c’est comme le premier jour. J’ai toujours envie d’aider l’équipe. Pour moi gagner ici sera différent que de gagner dans une autre équipe. Avec cette équipe, si on n’a pas de problème, je pense que l’on peut faire de très bonnes choses en Ligue des Champions.

La situation de Neymar

Il va bien. C’est sûr qu’il est plus heureux quand il est sur le terrain, mais il travaille bien. À un moment il a voulu partir. Il a eu des moments difficiles (...) Finalement, il est resté et il s’entraîne mieux qu’avant. Il sait qu’il doit se faire pardonner. Il a vraiment envie de revenir le plus tôt possible pour aider son équipe à aller le plus loin possible.

La Ligue des Champions comme objectif

On doit avoir confiance en nous parce que je ne vois pas d’équipes qui sont vraiment meilleures que nous. Je sais qu’il y a des équipes avec beaucoup plus d’expérience, ça c’est un peu normal, mais je pense qu’on peut vraiment être fier de notre équipe.

C’est un joueur un peu comme Lionel Messi. Il n’y a pas beaucoup de joueurs comme ça. C’est vraiment incroyable comment il a grandi. Il joue avec une expérience incroyable. Je suis content de jouer à ses côtés.

Mauro, c’est un joueur que je connais très bien. Il a un sens du but incroyable (...) Il est très efficace. La concurrence Icardi / Cavani ? Edinson le vit bien. Il ne va jamais s’énerver. C’est un exemple pour tout le monde. Quand on a besoin de lui, il est toujours-là. Pour nous, Edinson est très important.

Le retour de Leonardo au poste de directeur sportif

Leonardo, je le connais depuis longtemps. On est resté en contact quand il a quitté le Paris Saint-Germain. Quand il y avait des petits problèmes, on se parlait. Le Paris Saint-Germain a fait un très bon choix en le faisant revenir.