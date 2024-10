PSG, Samir Nasri tacle Luis Enrique pour Dembélé

Arsenal vs Paris Saint-Germain

Samir Nasri a fustigé la décision de Luis Enrique vis-à-vis d’Ousmane Dembélé, mardi.

Le Paris Saint-Germain affronte ce mardi soir Arsenal à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Écarté par Luis Enrique pour des raisons disciplinaires, Ousmane Dembélé ne participera pas à ce choc. Une situation que déplore Samir Nasri.

Samir Nasri désapprouve la sanction d’Ousmane Dembélé

Avec ses 4 buts et 3 passes décisives en 6 matchs, Ousmane Dembélé ne jouera pas contre Arsenal, ce soir. Son rendement n’a pas empêché Luis Enrique de l’écarter du groupe suite à discussion musclée entre les deux hommes après la victoire face à Rennes, vendredi (3-1). Cependant, Samir Nasri estime que la situation aurait pu être gérée autrement par Luis Enrique qui se prive de son meilleur joueur pour un choc aussi important.

« C’est se tirer une balle dans le pied que de se priver de Dembélé. Car il fait tellement de différences. Son entente avec Achraf Hakimi apporte beaucoup. Il (Luis Enrique) veut trop asseoir son autorité. Car apparemment, le ton n’est pas tellement monté que ça entre eux. Quand on est entraineur, il ne faut pas être buté. Il n’y a pas besoin de le sanctionner. Le joueur peut avoir une autre lecture », explique l’ancien international français au micro de Canal+.

L'article continue ci-dessous

Ginola et Boulleau fracassent Luis Enrique

Luis Enrique dénonce, en effet, un manque d'engagement d’Ousmane Dembélé envers le groupe. Ce qui l’a poussé à prendre cette décision avec le soutien de ses dirigeants. Les problèmes ne sont même pas près de s’arrêter pour l’ancien rennais qui pourrait subir une sanction financière de la part du Paris Saint-Germain. Ce qui aurait visiblement été mieux qu’une exclusion contre Arsenal selon David Ginola.

« Oui, une sanction, ça peut aussi par autre chose. Ils auraient eu besoin de Dembélé face à Arsenal », ajoute l’ancien joueur du PSG qui emboite le pas à Samir Nasri tout comme Laure Boulleau, également présente sur le plateau de la chaine cryptée. « Je trouve que c’est très sévère comme décision. Et je pense que ça va perturber l’équipe. On se retrouve avec du fracas avec la presse avant un grand match, comme toujours, malgré le départ des stars », lâche l’ex-joueuse et ambassadrice du PSG.