"Ma carrière aurait pu prendre une autre tournure", Lucas Chevalier l'a échappé belle à Monaco

La soirée s'est achevée dans la frustration et la colère, les champions en titre s'inclinant 1-0 face à Monaco samedi soir. Mais ce résultat a été éclipsé par un tacle dangereux en début de match sur Chevalier, étonnamment non sanctionné par la VAR.

Le PSG arrivait sur une lancée après sa victoire haletante 5-3 en Ligue des Champions face à Tottenham en début de semaine. Pourtant, dès le premier quart d'heure, l'ambiance a basculé lorsque le milieu de terrain monégasque Camara s'est jeté sans ménagement sur Chevalier, le percutant violemment à la cheville droite. L'arbitre Clément Turpin n'a brandi qu'un carton jaune, une décision qui a immédiatement provoqué l'incrédulité sur le banc parisien. Chevalier est resté au sol, se tordant de douleur, tandis que l'équipe médicale accourait à son chevet. Un instant, on a cru que la soirée du joueur de 22 ans, et peut-être même sa saison, étaient terminées. Étonnamment, la VAR n'est pas intervenue malgré les ralentis montrant les crampons de Camara s'enfonçant violemment dans la cheville du gardien. Après plusieurs minutes de soins, Chevalier a réussi à reprendre sa place dans les cages.

Interrogé par BeIN Sports, Chevalier a reconnu la gravité de l'incident : « Pour ma cheville, écoutez… Je pense que tout le monde l'a vu… Ma carrière aurait pu prendre une autre tournure aujourd'hui, et j'ai eu beaucoup de chance. Je n'y ai pas repensé ; c'était du passé. Mais je pense qu'il y a parfois certains gestes à éviter. Aujourd'hui, je sais simplement que j'ai eu beaucoup de chance et que je pourrai continuer à jouer au football chaque semaine.»

Luis Enrique, connu pour éviter les polémiques arbitrales, a eu du mal à cacher son incrédulité lorsqu'on l'a interrogé sur l'incident.

« Il a eu beaucoup de chance aujourd'hui », a-t-il déclaré à BeIN Sports. « Je pense… Je ne vais rien dire de plus, ce n'est pas mon rôle, mais c'est incroyable… Lucas Chevalier a eu beaucoup de chance. »