Le PSG annonce la fin de saison de Nuno Mendes

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a annoncé le forfait de Nuno Mendes jusqu'à la fin de la saison 2022-2023.

Chamboulé par la défaite face à Lorient (1-3) puis l'affaire du voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain a encore cinq matches à disputer avant que cette saison, qui sera décevante quoi qu'il arrive, se termine. Sous la menace de l'OM et de Lens au classement, les Parisiens ne doivent pas laisser de points en cours de route afin de conserver leur titre de champion de France.

Nuno Mendes absent jusqu'en fin de saison

Cela commencera par le déplacement sur la pelouse de Troyes dimanche. Mais Christophe Galtier va devoir se passer de l'un de ses éléments forts, une des rares satisfactions de la saison, et ce jusqu'à la fin. Ce mercredi, le PSG a en effet annoncé que Nuno Mendes était forfait jusqu'en fin de saison. L'international portugais a été victime d’une lésion haute de l’ischio-jambier droit face aux Merlus et ne participera donc plus aux derniers matches cette saison. Au total, il n'aura disputé que 32 matchs toutes compétitions confondues à cause d'autres blessures musculaires entre octobre et janvier, il aura inscrit 2 buts et 7 passes décisives. C'est donc Juan Bernat qui devrait terminer la saison dans le couloir gauche de la défense parisienne.