PSG : Quel adversaire pour le club de la capitale en huitièmes de finale de Ligue des champions ?

Le Paris Saint-Germain est fixé sur son avenir européen depuis ce mercredi soir. Certes, le PSG a été battu à Manchester City, mais le club de la capitale a tout de même assuré son avenir dans la plus prestigieuse compétition européenne grâce au succès du RB Leipzig face au Club Bruges dans le même temps. Malgré son faux pas en Angleterre, le vice-champion de France en titre n'aura pas à jouer un match couperet à domicile contre le club belge au début du mois de décembre.



Néanmoins, avec cette défaite à l'Etihad Stadium, la dernière journée de Ligue des champions comptera pour du beurre dans tous les sens du terme pour le Paris Saint-Germain. En effet, avec cette défaite, le PSG a certes eu le bonheur de voir sa qualification pour les huitièmes de finale être validée, mais il ne peut plus terminer premier de son groupe. Autrement dit, le club de la capitale est certain de terminer à la deuxième place de sa poule derrière Manchester City. Et cela offre forcément un sentiment mitigé aux joueurs du PSG et à ses supporters.

Que des cadors hormis l'Ajax ?

Avec cette deuxième place confirmée, le Paris Saint-Germain peut s'attendre à croiser la route d'un poids lourd du football européen dès le mois de février en huitièmes de finale. En effet, le club de la capitale va affronter le premier d'une autre poule et si parfois être premier n'empêche pas de croiser un deuxième de poule prestigieux, comme cela a été le cas avec le PSG par le passé qui avait affronté le Real Madrid ou encore le Barça, cette année, les cadors sont au rendez-vous. En effet, hormis dans la poule de Lille où Séville n'est pas au niveau attendu, tous les favoris ou presque sont en tête de leur groupe respectif.



Sept adversaires sont possibles pour le Paris Saint-Germain au prochain tour, seulement six si Lille parvient à valider la première place de son groupe dans deux semaines sur la pelouse de Wolfsbourg. Parmi eux, le Bayern Munich et Liverpool notamment, qui survolent leurs poules respectives. Ces deux équipes sont d'ores et déjà assurées de terminer à la première place de leur groupe, tout comme l'Ajax Amsterdam de Sébastien Haller et le Manchester Unite de Cristiano Ronaldo.

Liverpool et le Bayern Munich à éviter

Dans les deux derniers groupes, quoi qu'il arrive du lourd se présentera aux Franciliens lors du tirage au sort. En effet, le premier de ces groupes n'est pas encore connu mais ça se jouera entre le Real Madrid et l'Inter Milan dans le groupe D tandis que Chelsea est en bonne posture pour terminer premier devant la Juventus dans le groupe H. Autant dire que si Lille termine en tête de son groupe, hormis l'Ajax qui est sur le papier plus accessible que les autres, il n'y aura que des cadors du football européen comme adversaire potentiel du PSG pour les huitièmes de finales.

Bien évidemment, le PSG de Mauricio Pochettino ne doit craindre aucun, ou presque, de ces potentiels adversaires puisque le club de la capitale est un prétendant à la victoire finale et devra passer n'importe quel obstacle pour atteindre son objectif. Néanmoins, l'Argentin et ses hommes préféreront sûrement éviter Liverpool et le Bayern Munich dès les huitièmes de finale, au vu de leur niveau affiché, et préféreraient très certainement devoir affronter l'Ajax, voir l'Inter Milan, qui s'est affaibli cet été, ou la Juventus, mi-figue mi-raisin cette saison.