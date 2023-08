PSG : Pourquoi le Real Madrid hésite pour Mbappé

Kylian Mbappé est incessamment cité au Real Madrid cet été ou l’autre. Mais la Maison Blanche hésite pour recruter le Français pour deux raisons.

La Saga Mbappé est loin de connaître son épilogue tant en France qu’en Espagne. Bien qu’il ait repris l’entraînement avec le PSG, le Bondynois continue toujours d’alimenter la presse à propos de son avenir.

Le Real Madrid entre hésitation et passage à l’action

Samedi, Kylian Mbappé a joué son premier match de la saison avec le Paris Saint-Germain. Un match au cours duquel le capitaine des Bleus a été décisif, inscrivant le but du match nul (1-1) contre Toulouse. Au lendemain cette rencontre, la presse allemande notamment SportBild, de son côté, annonce que le Real Madrid n’a pas lâché l’international français, et pourrait passer à l’action avec une offre de 120 millions d’euros dans les derniers instants du mercato, qui prend fin le 1er septembre prochain.

Mais du côté de l’Espagne, un intérêt de la Maison Blanche s’éloignerait peu à peu pour le numéro 7 du PSG. Toutefois, l’optimisme est de mise. A en croire les informations de Defensa Central, même si l’arrivée de Kylian Mbappé changerait les choses en bien pour Jude Bellingham, l’homme fort du Real Madrid en ce début de saison, elle poserait aussi des dégâts pour certains.

Primo, Rodrygo Goes serait la principale victime si Kylian Mbappé arrive à débarquer chez Los Blancos. Le Real Madrid veut faire du Brésilien un homme de plus en plus incontournable dans l’effectif madrilène. Ce qui ne serait pas possible si le Français arrive, puisqu’il perdrait sa place de titulaire. Secundo, Vinicius Junior serait aussi enrhumé même si l’ailier brésilien n’aura pas assez de soucis. Selon le média, en dépit de ces paramètres, Florentino Pérez serait prêt à risquer pour tenter de faire venir l’enfant prodige de l’Equipe de France. Cet été ou l’autre ? Nul ne peut répondre avec exactitude à cette question.