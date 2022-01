PSG : Pourquoi la LFP a décidé d'accorder le but à Verratti

Fait assez rare, ce dimanche soir lors de PSG-Reims, Marco Verratti s'est illustré en marquant un but. Pas qu'un d'ailleurs, puisque l'international italien a finalement inscrit un doublé lors de la large victoire du club de la capitale face au Stade de Reims au Parc des Princes. Le milieu de terrain du club de la capitale n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 6 mai 2017 face à Bastia.

Premier doublé avec le PSG

Sous les couleurs du PSG, hors Ligue 1, le dernier but de Marco Verratti datait de 2019. Auteur de sept buts en 235 apparitions en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain italien, plus connu pour ses qualités de conservation du ballon, de passe, et de récupération que de buteur, a inscrit son premier doublé en carrière avec le club de la capitale. Un doublé qui a pourtant souffert de contestation.

En effet, si le premier but de Marco Verratti ne souffre d'aucune contestation tant sa demi-volée du pied gauche est bien réalisé, le deuxième est quant à lui plus discutable. Sur un corner joué rapidement, Lionel Messi a décalé Marco Verratti qui d'une frappe du pied droit à réussi à trouver la lucarne rémoise, non sans l'aide de deux défenseurs du Stade de Reims ayant dévié la frappe de l'international italien.

Tir cadré, but validé

"Il n'y a pas débat, je suis désolé. Vous pouvez le donné à Verratti... On n'a pas ce pouvoir de lui donner. Maintenant, si tu me poses la question c'est un contre son camp pour moi. Franchement si on le lui donne, c'est dur (...) Vous avez pensé à un moment donné que… Noël c’est passé. C’est fini les cadeaux. Le magasinier aussi il a ramené le ballon, alors lui aussi il a marqué... arrêtez", a ironisé Thierry Henry au micro de Prime Vidéo après la rencontre alors que le débat faisait rage sur l'identité du buteur sur cette réalisation du Paris Saint-Germain.

Et pourtant, comme lui ont expliqué ses collègues présentateurs et commentateurs présents au Parc des Princes, la règle est claire et le but est attribué à Marco Verratti. La règle, c'est tout simplement que si le ballon est cadré alors le but est attribué à l'auteur de la frappe, en l'occurence Marco Verratti, et ce malgré un contre non-intentionnel d'un défenseur adverse.

Un fait confirmé par la LFP ce lundi. "Déjà buteur en première période face au Stade de Reims, le petit milieu de terrain du PSG s’est vu attribuer le troisième but de son club ce lundi. Après étude des images, la Commission des Compétitions de la LFP lui a accordé cette réalisation, son tir étant initialement cadré avant les déviations successives des Rémois Andreaw Gravillon et Wout Faes", a indiqué l'instance du football français.

Certes, la frappe de Marco Verratti aurait peut-être fini sa course dans les bras de Rajkovic sans la première déviation de Gravillon, et hors cadre sans la seconde déviation de Faes, mais la règle est la même pour tout le monde et l'Italien se voit donc récompensé avec un doublé pour sa belle performance face aux Rémois. Marco Verratti a attendu plus de quatre ans pour marquer à nouveau en Ligue 1, les supporters du PSG espèrent cette fois-ci qu'il ne mettra pas autant de temps pour inscrire son huitième but dans le championnat de France.