PSG : Navas se livre sur la concurrence avec Donnarumma

Le Paris Saint-Germain a le choix du roi au poste de gardien de but. Cette saison, le club de la capitale compte probablement deux des dix meilleurs gardiens du monde en activité. Très performant ces dernières saisons avec le club de la capitale et ayant contribué au PSG de régler ses soucis à ce poste, Keylor Navas a vu débarquer un concurrent de poids en la personne de Gianluigi Donnarumma, arrivé libre après avoir terminé son contrat avec l'AC Milan.

"Nous aimons jouer tout le temps"

Tout juste auréolé d'un titre de champion d'Europe et représentant l'avenir du football mondial, l'international italien n'est pas venu à Paris pour se contenter d'être la doublure de Keylor Navas le temps d'une saison avant de prendre sa place. Mauricio Pochettino a donc dû trouver un équilibre pour contenter tout le monde sans créer un énorme problème à devoir gérer dans le vestiaire. L'Argentin a donc instauré un turnover entre les deux portiers, leur offrant un temps de jeu quasiment égal que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions.

Les notes du PSG face à Reims : Verratti a pris les commandes, Icardi déçoit encore

Si ce système fonctionne jusqu'à présent, il sera bon d'observer de près pour qui Mauricio Pochettino obtera au printemps lors des grandes joutes européennes. Face à Reims, l'Argentin n'a pas eu besoin de trancher puisque Gianluigi Donnarumma a été contraint de déclarer forfait, il a donc titularisé Keylor Navas, qui lui avait été contraint de déclarer forfait durant quelques matches début janvier en raison du Covid-19. Au terme de cette rencontre face à Reims, Keylor Navas a avoué que la situation avec Gianluigi Donnarumma n'est pas idéale.

Pour Navas, c'est un air de déjà-vu

"Pour nous, c’est une saison assez concurrentielle. C’est toujours bon d’avoir de la concurrence mais je pense que sur le plan personnel tout n'est pas agréable d'être dans cette situation. Je crois que nous aimons tous les deux jouer tout le temps, aider l’équipe. Il faut essayer de gagner sa place au quotidien, travailler et faire en sorte que l’entraîneur nous prenne en compte pour jouer plus", a admis l'ancien gardien du Real Madrid.

PSG : Quand Benzema défend Messi

L'article continue ci-dessous

Keylor Navas a également encensé Denis Franchi, le jeune gardien du PSG, présent sur le banc ce dimanche en l'asbence de Gianluigi Donnarumma : "Je pense que c’est un grand gardien qui a beaucoup d’avenir. Il travaille avec nous et cela l’aide beaucoup parce qu’il a l’attitude de vouloir apprendre, se renforcer. Nous sommes très contents de pouvoir l’aider. Il peut s’améliorer et devenir un excellent gardien avec une grande carrière. Je suis sûr qu’il va y arriver".

Si aux yeux de tous, Mauricio Pochettino a trouvé la meilleure solution en effectuant un turnover entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma cette saison, les deux portiers, eux, ne doivent pas trouver la situation idéale bien qu'ils ne créent pas de problème dans le vestiaire. Navas et Donnarumma aimeraient très certainement être le numéro un incontesté et disputer l'ensemble des matches du Paris Saint-Germain cette saison, mais cela ne sera pas le cas cette saison. Keylor Navas, qui a déjà vécu une situation similaire au Real Madrid avec Thibaut Courtois, va devoir s'accrocher et plus que jamais se battre pour sa place.