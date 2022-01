Les notes du PSG face à Reims : Verratti a pris les commandes, Icardi déçoit encore

Keylor Navas 6/10

Le gardien parisien a eu peu d’intervention à faire. En deux temps, il capte des frappes de Locko et Ekitike, avant de sortir une belle parade sur un tir de Mbuku (57e).

Thilo Kehrer 5/10

Où est passé l’allant affiché la semaine passée face à Brest. L’Allemand a été moins tranchant offensivement et parfois en difficulté défensivement, comme sur cette course d'Ekitike qui aboutit à l’occasion rémois la plus chaude (35e). Du mieux en seconde période dans tous les domaines.

Marquinhos 5/10

Une soirée tranquille pour le capitaine parisien presque quelconque. Plutôt en couverture, il n’a pas eu le rayonnement et l’activité habituel, même s’il a été solide dans le un-contre-un (sauf face à Donis dans le dernier quart d’heure qu’il l’a pris de vitesse).

Sergio Ramos 6/10

L’ancien capitaine du Real Madrid a semblé plus prudent que lors de ses deux premières titularisations. S’il coupé quelques ballons chauds, notamment en taclant avec autorité face Mbuku (37e), l’Espagnol a eu du mal suivre sur quelques accélérations adverses. Il marque tout de même en s’arrachant (3-0, 63e). Son premier but avec Paris.

Nuno Mendes 5/10

Quand Paris a dû défendre, le latéral s’est souvent retrouvé loin de Foket qui est souvent monté dans sa zone en première période. Il fut plus autoritaire en seconde période avec des retours intéressants. Moins en vue sur ses centres, pourtant l’un de ses points forts, à l’exception d’une offrande pour Icardi (76e).

Danilo Pereira 5/10

Placé en position de relayeur, son apport dans la construction du jeu parisien a été inutile en première période. Il a donné l’impression de ne pas savoir où se placer. Comme beaucoup de ses partenaires, il s’est repris en seconde, en récupérant des ballons hauts et en marquant d’une frappe puissante déviée par Faes (4-0, 76e).

Leandro Paredes 5/10

Pour un joueur avec cette qualité technique, on peut regretter sa participation dans la construction du jeu parisien (même si ce fut mieux en seconde période) mais face à Reims il s’est surtout fait remarquer grâce à ses nombreuses récupérations et interceptions.

Marco Verratti 8/10

Que ce soit devant la défense ou en position de relayeur, l’Italien a été le moteur du jeu parisien montrant un peu plus qu’il est en très grande forme. Impliqué sur les actions chaudes du PSG, il aurait pu être passeur décisif pour Mbappé (32e), avant d’ouvrir le score sur une belle reprise du gauche (44e) puis de voir sa frappe détournée par Gravillon et Faes (3-0, 72e).

Angel Di Maria 4/10

A l’exception de deux corners pour Danilo, ses coups de pied arrêtés ont laissé à désirer. Tout comme sa participation au jeu offensif. Un match quelconque comme un depuis un long moment. Remplacé par Messi (63e), qui a montré beaucoup d’envie.

Mauro Icardi 3/10

On pourrait faire un copier-coller à chaque match, tant ses performances se ressemblent chaque week-end. L’Argentin semble en manque de confiance, ce qui se traduit par un manque de spontanéité flagrant, un déchet technique abyssal et une grande difficulté à se créer des occasions (la défense rémoise n’a . Et quand il a une opportunité, il ne conclut pas, comme sur ce service parfait de Mbappé (70e) ou ce centre parfait de Nuno Mendes qu’il conclut de la main (86e). Très inquiétant.

Kylian Mbappé 5/10

Sans doute pas à 100% après avoir ressenti une gêne aux adducteurs après le match face à Brest, l’international français a tout de même beaucoup participé au jeu et plutôt avec justesse. S’il manque un duel face à Rajkovic (32e), on l’a surtout vu dans un rôle de dernier passeur que ce soit pour Di Maria (23e) ou pour Danilo Pereira (4-0, 76e). Remplacé par Draxler (77e).