PSG, Pochettino : "Idrissa Gueye est une machine"

L'entraîneur du PSG a encensé son milieu de terrain et s'est réjoui d'être dans le dernier carré de la C1.

Mauricio Pochettino est aux anges. Arrivé cet hiver sur le banc du Paris Saint-Germain, l'Argentin a aidé le club de la capitale à se hisser jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions et a réussi là où Thomas Tuchel a échoué : battre le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain est désormais dans le dernier carré de la compétition et n'aura qu'une obsession en tête, enfin remporter la Ligue des champions, après plusieurs années à tenter sans y parvenir.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a affiché sa satisfaction après la qualification mais ne considère pas son équipe comme la favorite de la compétition : "L’équipe est en demi-finale, rien de plus que ça. Je suis très content pour cela. Le PSG est-il désormais favori ? Je crois que non. Nous avons éliminé Barcelone en huitièmes de finale. Nous avons éliminé le Bayern sur ces deux matches mais, pour autant, je ne crois pas que nous soyons devenus favoris".

"Chelsea est qualifié, demain (mercredi) on verra qui de Liverpool, le Real Madrid, Dortmund et Manchester City se qualifient. Mais ils ont autant de chances que nous pour la victoire finale. Je n'ai pas de préférence pour l'adversaire (entre City et Dortmund). Nous avons joué contre le Barca, le Bayern Munich. On les a éliminés. Ce n'est pas à nous de choisir qui sera l'adversaire", a ajouté l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

"Nous n'avons pas changé de plan"

L'Argentin estime avoir été calme sur le banc de touche : "Je l'ai vécu tranquillement, normal. Nous étions focalisés sur le jeu. Sinon, j'ai essayé d'aider l'équipe dans ses besoins. Sur le plan tactique, nous sommes restés fidèles à notre idée initiale. Nous n'avons pas changé de plan. On a seulement corrigé certaines choses qui nous ont permis de défendre beaucoup mieux. Mon équipe m'a-t-elle étonnée ? Je ne crois pas avoir appris quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de spécial qui me saute aux yeux. C'est un nouveau staff et un groupe de joueurs, on est en train de mieux se connaître. Le fait de se côtoyer au quotidien aide à cela".

Enfin, Mauricio Pochettino a encensé Idrissa Gueye et donné des nouvelles des blessés : "Abdou va subir des examens. On espère que ce n'est rien de grave. Quand Idrissa est sorti du terrain, je lui ai dit : ''T'as été une machine''. C'est une machine. Colin (Dagba) a aussi fait une grande partie, il avait en face de lui un très grand joueur (Kingsley Coman). Depuis les premiers jours, l'idée, c'est de se comporter comme une équipe. On doit se comporter comme une équipe dans les deux phases de jeu. Sur le plan offensif comme défensif. C'est ce que nous sommes parvenus à faire".

Désormais, le Paris Saint-Germain va devoir se focaliser sur le championnat avec un match contre l'AS Saint-Etienne ce week-end et aura très certainement un oeil sur son futur adversaire demain soir, le vainqueur de la double confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund.