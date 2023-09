PSG : Plusieurs joueurs épinglés par Luis Enrique lors de la tournée au Japon

L’entraineur du PSG n’a pas aimé le comportement de certains de ses protégés à l’occasion de la tournée estivale au Japon.

Au surlendemain du premier revers de la saison, concédé contre Nice à domicile, le PSG vient d’être secoué par un mini scandale. Des bruits ont fuité dans les médias concernant certains comportements limites durant la tournée qui a eu lieu au Japon. Des comportements qui ont suscité la colère de Luis Enrique.

Luis Enrique déçu par certains joueurs

Le coach espagnol donne actuellement l’impression qu’il est totalement satisfait de ses troupes. Après le revers contre le Gym, il les a même salués, indiquant même qu’il avait beaucoup plus apprécié leur attitude durant ce match qu’à l’occasion de la large victoire glanée contre Lyon avant la trêve internationale (1-5). Pourtant, il semblerait que la relation n’est pas complètement au mieux entre l’ancien sélectionneur de la Roja et ses ouailles.

Selon une information divulguée par le média Sports Zone, Luis Enrique s’est senti trahi par quelques-uns de ses protégés durant la tournée au pays du Soleil Levant. A cette occasion, il aurait vu plusieurs joueurs en train de fumer. Cela l’a choqué, car il croyait être arrivé à la tête d'un groupe sérieux et aux exigences élevées. Ce manque de conscience professionnelle l’a irrité.

L'article continue ci-dessous

Il n’y a pas de fumée sans feu

L’identité des joueurs qui ont été surpris la clope au bec n’a pas été communiquée. Ce qui est certain c’est que ce n’est pas Kylian Mbappé, vu qu’il a été écarté de ce voyage. On peut imaginer que ça soit Marco Verratti, qui est connu pour son penchant pour les cigarettes. On peut même imaginer un lien de cause à effet au fait qu’il ait été placé sur la liste des joueurs à transférer juste après son retour en France. Et il en est de même pour Neymar, transféré depuis en Arabie Saoudite et dont l’hygiène de vie n’a jamais été exemplaire.

La suite de la saison dira si cet épisode restera anecdotique ou s’il y a bien eu une cassure entre le staff technique et l’équipe première à l’occasion de ce périple en terre japonaise. Un succès mardi contre le Borussia Dortmund lors de l'entame de la Ligue des Champions aiderait certainement à balayer ces ondes négatives. Et dans le cas contraire, les contempteurs du club ne manqueront assurément pas de ressortir cette histoire.