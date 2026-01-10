Pronostic PSG vs Paris FC, derby francilien en Coupe de France

Match de Coupe de France ce lundi 12 janvier 2026. Un match entre parisiens avec notre pronostic PSG vs Paris FC.

Les meilleurs paris pour PSG Paris FC

Les seizièmes de finale de la Coupe de France ont lieu ce week-end avec un derby parisien ce lundi 12 janvier. Notre expert analyse ce match et vous donne ses choix avec son prono PSG Paris FC :

PSG gagne de 2 ou plus ⭐ à la cote de 1,49 sur Unibet, soit une probabilité de 67,1 % que le PSG gagne largement la rencontre.

But pour les deux équipes - oui ⭐ à la cote de 1,70 sur Unibet, soit une probabilité de 58,8 % que le PSG gagner et que 3 buts soient marqué dans le match.

Paris SG gagne à la mi-temps et à la fin du match ⭐ à la cote de 1,40 sur Unibet, soit une probabilité de 71,4 % que le PSG gagne à la mi-temps et en fin de rencontre.

Notre pronostic PSG vs Paris FC voit une victoire du Paris SG 4 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Paris Saint-Germain arrive fort d’un nouveau titre après avoir gagné aux tirs aux buts ce jeudi lors du Trophée des Champions. Revenus dans les derniers instants de la partie grâce à un but de Gonçalo Ramos à la 95e minute de jeu, les joueurs de Luis Enrique continue de remporter tous les trophées français. Avec ce match de Coupe de France, ils devront enchaîner les efforts afin de continuer dans la compétition.

Le dernier match du Paris FC était déjà contre le PSG au Parc des Princes avec une défaite 2 buts à 1. Les autres joueurs de la capitale se voient affronter les champions d’Europe en titre une nouvelle fois en l’espace de 8 jours, sur deux compétitions différentes. Ils ont eu le pire tirage avec ce nouveau derby et auront fort à faire pour espérer se qualifier pour le prochain tour de la compétition.

Les effectifs probables pour PSG Paris FC

Composition attendue de PSG : Marin - Zaïre-Emery, Beraldo, Zabarnyi, Hernandez - Mayulu, Ruiz, Vitinha - Doué, Ramos, Barcola

Composition attendue de Paris FC : Trapp - Sangui, Mbow, Otavio, De Smet - Marchetti, Camara, Lopez - Ikone, Cafaro, Geubbels

Le PSG largement au-dessus

L’enchaînement des matchs pour le Paris Saint-Germain n’est pas un problème. Le coach espagnol a montré qu’il maîtrisait bien la rotation de son effectif, tout en restant compétitif. Avec un groupe etoffé, il peut se permettre de faire reposer certains joueurs en gardant la qualité de son onze de départ. Ce sera l’occasion de se montrer pour certains, dont Gonçalo Ramos, plus connu pour ses sorties de banc que pour être titulaire.

En face, les joueurs du Paris FC ont eu la semaine entière pour préparer cette rencontre et devraient arriver plus frais. Cependant, ils ne sont pas au meilleur de leur forme, surtout face aux équipes de Ligue 1. En championnat, ils sont coincés à la quinzième place et n’ont plus connu le succès depuis de le 1 novembre, avec une victoire contre l’AS Monaco. Difficile pour eux d’affronter l’ogre parisien dans ces conditions.

Pronostic 1 PSG vs Paris FC : PSG gagne de 2 ou plus - cote de 1,49 sur Unibet

Des buts de chaque côté

Les attaquants de Luis Enrique sont les meilleurs en Ligue 1 avec 37 buts inscrits en 17 journées. Fort de son armada avec Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos ou encore Mayulu. Avec en plus Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves pour marquer régulièrement, le groupe du coach espagnol trouve la faille à chaque rencontre. À domicile, ils auront encore l’occasion de prouver leur force offensive ce lundi.

Le Paris FC a une chance de marquer comme lors de leur dernière confrontation avec le PSG. En jouant en Coupe de France, une rotation devrait avoir lieux défensivement et leur laisser un peu plus d’espace. Malgré une lutte pour le maintien, le Paris FC pourrait jouer cette compétition pour respirer, faire tourner et développer un peu plus les automatismes afin de performer en Ligue 1. De quoi mettre à mal la défense adverse et marquer au moins une fois.

Pronostic 2 PSG vs Paris FC : But pour les deux équipes - oui - cote de 1,70 sur Unibet

Les joueurs de Luis Enrique dominent les 90 minutes

Le PSG revient d’un long voyage au Koweit où ils ont affronté l’Olympique de Marseille pour le Trophée des Champions. Malgré le déplacement, ils arrivent prêt pour ce match de Coupe de France avec une grande confiance après un dénouement heureux dans leur finale. En accélérant dès le coup d’envoi, ils devraient prendre rapidement les devants pour rentrer aux vestiaires avec l’avantage.

La deuxième mi-temps devrait ensuite être une formalité pour le groupe du PSG. Avec en vue une nouvelle victoire dans cette compétition, ils devront éliminer leurs adversaires durant le temps réglementaire. En jouant au Parc des Princes, ils auront leurs repères et devraient sortir vainqueurs de ce derby.

Pronostic 3 PSG vs Paris FC : Paris SG gagne à la mi-temps et à la fin du match - cote de 1,40 sur Unibet

