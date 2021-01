PSG-OM - Paris pourra compter sur Neymar et Kimpembe

Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 22 joueurs pour affronter l'OM, ce mercredi soir. Un groupe notamment marqué par des retours importants.

Trois matches, un trophée ? Véritable hasard du calendrier, Mauricio Pochettino a (déjà) l'occasion de remporter son premier titre en tant qu'entraîneur du , ce mercredi soir, face à l' , lors du . Une aubaine que l'ancien de n'entend pas laisser passer.

Une victoire dans le Trophée des Champions serait d'autant plus belle pour Pochettino et Paris qu'ils affrontent leur rival historique. Ce match aura un air de revanche car personne n'a oublié la défaite du PSG 1-0 au Parc des Princes en septembre dernier. Les Parisiens avaient explosé, à l'image de Neymar, Layvin Kurzawa et Leandro Paredes, tous expulsés en fin de match. Le Brésilien s'était retrouvé mêlé à une affaire qui a fait grand bruit avec le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez.

Neymar du voyage dans le Nord, Kimpembe aussi

Pour prendre sa revanche et décrocher le premier trophée de sa saison, le Champion de se déplace dans le Nord (le match se joue à Lens) avec un groupe de 22 joueurs. Un groupe marqué par des retours importants, à savoir ceux de Neymar, Presnel Kimpembe et Alessandro Florenzi, trois habituels titulaires.

Reste à savoir si ces trois-là seront alignés dès le coup d'envoi. Mardi, Mauricio Pochettino est resté évasif en conférence de presse au sujet de Neymar, dont la forme interroge après un mois sans jouer. Si l'ancien du ne devrait pas faire le déplacement pour rien, ils sont plusieurs à avoir été dispensés. Rafinha Alcantara, Thilo Kehrer et Colin Dagba, touchés par le Covid-19, sont ainsi privés de Trophée des Champions. Au même titre que le défenseur Juan Bernat, toujours blessé.

Le groupe du Paris Saint-Germain :