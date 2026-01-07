Pronostic PSG vs Marseille 08/01/2026 : la quête d’un premier trophée au Koweït

Le PSG débarque au Koweït avec l'étiquette de favori. Notre expert en paris sportifs analyse les forces en présence et s'attend à ce que les Parisiens fassent respecter la hiérarchie.

Pronostic PSG vs Marseille : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Marseille

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 2-1 Marseille

Pronostic des buteurs : PSG - Désiré Doué, Ousmane Dembélé ; Marseille - Igor Paixão

Le Paris Saint-Germain aborde ce Trophée des Champions 2025 dans une posture inhabituelle, distancé par le RC Lens en tête de la Ligue 1. Pourtant, les hommes de Luis Enrique restent les grands favoris de ce déplacement au Koweït, forts d’une série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Si Paris veut garnir encore un peu plus son armoire à trophées, l’Olympique de Marseille voit dans ce choc l’occasion idéale de relever la tête après un revers surprise face à Nantes. Les Phocéens n’avaient plus disputé cette finale depuis 2020 et n’ont plus soulevé le trophée depuis 2011. Malgré une forme en dents de scie, Roberto De Zerbi est plus motivé que jamais à l'idée de décrocher son premier titre avec le club olympien.

Les effectifs probables pour PSG vs Marseille

Composition attendue de PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Ruiz, Neves - Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.

Composition attendue de Marseille : Rulli - Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson - Kondogbia, Højbjerg - Greenwood, Vermeeren, Paixão - Aubameyang.

Le favori : Paris en terrain conquis

Sur les 12 derniers mois, le PSG a tout raflé : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions, Supercoupe de l’UEFA et Coupe intercontinentale. Luis Enrique vit une période dorée dans la capitale et compte bien conserver ce titre pour la quatrième année de suite.

Côté marseillais, l’infirmerie est vide, mais le groupe est affaibli par les suspensions d’Arthur Vermeeren et Bilal Nadir après leurs rouges contre Nantes. Nayef Aguerd manque aussi à l'appel, retenu avec le Maroc pour la CAN. Seule lueur d'espoir : les retours d'Amine Gouiri et Hamed Traoré le week-end dernier. Si l'OM a remporté le dernier duel en septembre, la dynamique et la régularité du PSG penchent clairement en faveur des champions de France.

Pronostic 1 PSG vs Marseille : Victoire du PSG (1,57 sur Unibet)

Des défenses sous pression

Si le PSG reste sur trois victoires sans encaisser de but lors de ses derniers Trophées des champions, la donne pourrait changer. Depuis le début de la saison, les Parisiens n'ont signé que 11 clean sheets, dont une grande partie avant octobre. Marseille a déjà trouvé la faille contre eux il y a quelques mois et compte bien récidiver au Jaber Al-Ahmad International Stadium.

Lors de leur confrontation en 2020 dans cette même compétition, les deux équipes avaient marqué (victoire 2-1 de Paris). Avec une telle puissance offensive de chaque côté, difficile d'imaginer les filets ne pas trembler dans le golfe Persique.

Pronostic 2 PSG vs Marseille : Les deux équipes marquent (1,63 sur Unibet)

Le spectacle après la pause

Ces deux équipes partagent une statistique frappante : tout se joue souvent au retour des vestiaires. En Ligue 1, les secondes périodes du PSG affichent 6 buts de plus que les premières. Pour l'OM, l'écart grimpe à 13 buts !

Cette finale pourrait débuter sur un round d'observation. Mais si Paris finit souvent par s'imposer, l'OM est une équipe qui finit fort : seul Lille marque plus qu'eux dans le dernier quart d'heure (76e-90e). Avec des dynamiteurs comme Dembélé, Doué ou Kvaratskhelia, la défense phocéenne va souffrir. Attendez-vous à un second acte explosif.

Pronostic 3 PSG vs Marseille : Plus de buts en seconde période (1,93 sur Unibet)

