PSG, nouvelle offensive pour Hakimi ?

L'international marocain est la priorité du club de la capitale pour le poste d'arrière droit. Le PSG devrait revoir son offre à la hausse.

Le Paris Saint-Germain a une idée très précise en tête pour se renforcer au poste d'arrière droit. Et cette idée se nomme Achraf Hakimi. Le couloir droit a été l'un des points faibles du Paris Saint-Germain cette saison et notamment en Ligue des champions ou Alessandro Florenzi a affiché ses limites sur le plan défensif. L'Italien ne va probablement pas rester dans la capitale française, mais même s'il reste finalement, le problème restera le même.

Le Paris Saint-Germain ne peut pas gagner la Ligue des champions avec de telles fragilités sur les côtés. À gauche, Juan Bernat va faire son retour de blessure, à droite, il faudra une recrue. Et l'heureux élu semble être Achraf Hakimi. Déjà très intéressant sous les couleurs du Borussia Dortmund, le polyvalent latéral marocain a réalisé une énorme saison avec l'Inter Milan faisant de lui une référence à son poste actuellement.

Qui plus est, Achraf Hakimi ne sera, selon toute vraisemblance, plus un joueur de l'Inter Milan la saison prochaine. Le club lombard a besoin de liquidités et c'est l'international marocain qui risque de faire ses valises. Son agent, Alejandro Camano l'a confirmé dans l'émission uruguayenne "Como te va ?" : "Le seul qui va quitter l’Inter pour le moment, c’est Hakimi. Nous devons travailler sur le dossier Lautaro, mais il n’y a toujours pas de situation claire".

70M € assez pour convaincre l'Inter ?

Des déclarations à prendre avec des pincettes puisqu'une semaine avant, l'agent de l'international marocain niait d'éventuelles négociations avec le club de la capitale. "Il n’y a pas de négociation en cours avec le PSG, il n’y a rien pour le moment. Nous n’avons pas d’accord avec le club français pour la signature", avait déclaré Camano sur FCInter1908. Il est bien à l’Inter Milan. "Optimiste quant au fait qu'il reste ? C'est un moment difficile pour tout le monde."​

Pourtant, selon la presse transalpine, le PSG a déjà fait une première offensive pour Achraf Hakimi avec une offre de 60 millions d'euros. Une proposition jugée insuffisante par l'Inter Milan qui aimerait récupérer 80 millions d'euros pour le joueur de 22 ans, sous contrat avec le club italien jusqu'en juin 2025. Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG souhaite absolument rester en pole position dans ce dossier et va soumettre une nouvelle offre au champion d'Italie en titre.

Le club de la capitale serait sur le point de formuler une offre atteignant les 70 millions d'euros ? Suffisant pour convaincre l'Inter ? Difficile à dire. Chelsea est également intéressé par le joueur marocain, et le club italien va tout faire pour que les enchères montent au maximum afin de se rapprocher autant que possible des 80 millions d'euros demandés et nécessaires pour l'Inter Milan afin d'être en bonne santé financière. Le PSG a encore du pain sur la planche pour s'assurer les services d'Achraf Hakimi.