Laporta tacle le PSG dans le dossier Messi

Le boss du Barça a souligné que l'Argentin est presque certain de rester avec les Blaugrana.

Joan Laporta a réitéré qu'aucun accord n'avait été trouvé entre Barcelone et Lionel Messi sur un éventuel renouvellement de contrat, mais a souligné que l'Argentin est presque certain de rester avec les Blaugrana.

Le bail actuel de Messi avec Barcelone devrait prendre fin dans quelques semaines seulement, mais Laporta a souligné que le club était impatient de conclure un accord bientôt avec son capitaine.

"Je voudrais dire que [le renouvellement du contrat de Messi] est déjà fait, mais ce n'est pas comme ça", a déclaré Laporta dans des propos relayés par Marca.

"Les pourparlers vont bon train, mais ce n'est pas fait. L'idée est de parvenir à un accord le plus tôt possible. C'est pratique pour lui et aussi pour nous car si nous résolvons ce problème, d'autres seraient résolus plus rapidement."

"Nous sommes confiants car il veut rester. Nous faisons tout notre possible pour lui offrir une équipe compétitive. Nous avons signé Kun [Aguero] qui lui rappelle chaque jour à la Copa America qu'il doit signer pour qu'ils puissent jouer ensemble."

Laporta a poursuivi en expliquant que Messi avait accepté de rester à Barcelone si le nouveau conseil d'administration s'assurait de répondre à ses exigences, qui sont tout sauf financières.

"Je n'envisage pas [d'obtenir] un non [comme réponse]", a ajouté Laporta. "Je suis optimiste. Il veut rester et nous faisons ce que nous pouvons. Ce n'est pas facile. Il est toujours le meilleur au monde et est convoité par d'autres clubs qui ont un plus grand potentiel financier. Nous sommes en concurrence avec des clubs d'État qui peuvent saper les transferts que nous essayons [d'effectuer]. Ce n'est pas juste", a ainsi taclé le président catalan.