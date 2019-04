PSG, Nicolas Pépé priorité de Thomas Tuchel ?

L'attaquant lillois a tapé dans l'oeil de l'entraîneur du PSG. L'Allemand aimerait le voir débarquer dans la capitale l'été prochain.

"Je sais exactement les postes et le profil des joueurs dont on a besoin", a avoué Thomas Tuchel en conférence de presse ce mardi au centre d'entraînement Ooredoo avant d'affronter en . Une information glissée à sa direction, subtilement, en vue du mercato estival approchant à grands pas. Depuis quelques semaines, l'Allemand multiplie les messages cachés en destination de ses dirigeants comme après le cuisant échec contre , où il déplorait manquer de profondeur dans son effectif.

Si Thomas Tuchel a bien évidemment évité de donner de noms pour alimenter cette phrase lâchée devant les médias, à en croire les informations de Le Parisien, l'Allemand aurait fixé sa priorité dans le secteur offensif et il s'agirait purement et simplement de Nicolas Pépé. Avant d'affronter Lille, l'ancien entraîneur du avait déjà blagué au sujet de l'international ivoirien et des rumeurs l'envoyant au PSG en disant : "Pépé a-t-il le niveau pour jouer avec le PSG ? (Rires) Il peut jouer avec nous dès demain. Ce n’est pas un problème. Je laisse Angel sur le banc 60-70 minutes. On peut essayer. C’est un joueur décisif pour eux. Il a beaucoup de qualités. Il est toujours déterminé devant les buts. Il est très dangereux. On le sait. C’est un joueur pour faire de grandes choses. Je ne connais pas son caractère, mais quand il est prêt, il est prêt. Quand le coach dit ça, on doit réfléchir".

Thomas Tuchel avait eu un très bon pressentiment puisque Nicolas Pépé s'est montré à son avantage face au PSG en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives lors de la large victoire lilloise. Le Parisien indique le technicien du PSG apprécie "la vitesse, la polyvalence, l’adresse, le volume et le sens tactique" de l’attaquant lillois, auteur d'une saison exceptionnelle sur le point comptable et portant son équipe à la deuxième place du championnat de . Une impression qui s'est confirmé sous les yeux de l'Allemand, lui-même, dimanche soir.

Une forte concurrence

Séduit par le profil de Nicolas Pépé, Thomas Tuchel en aurait donc fait sa priorité pour venir renforcer une attaque parisienne, déjà très forte mais manquant de profondeur derrière ses quatre cadors (Mbappé, Cavani, Neymar et Di Maria). Néanmoins, le PSG aura très fort à faire s'il veut boucler ce dossier. En effet, si Lille a confirmé par la voix de son président, Gérard Lopez, un départ en fin de saison, le joueur est très sollicité un peu partout en Europe. Le président du LOSC a indiqué à Téléfoot, dimanche, que souhaitait en faire le successeur d'Eden Hazard, en cas de départ de ce dernier au . France Football annonçait de son côté que l' a lancé une première offensive à 60 millions d'euros.

Outre ces deux clubs, , mais surtout le sont intéressés par l'international ivoirien dont le transfert pourrait atteindre la somme de 80 millions d'euros. La porte est toutefois ouverte au PSG. Sur RMC, lundi, Gérard Lopez n'a pas écarté cette piste : "S’il y a une chance que Pépé reste en , ça passerait par le PSG". Tandis que Christophe Galtier avait indiqué qu'il verrait bien Nicolas Pépé au PSG, samedi dernier dans Le Parisien : "Ce serait flatteur et intéressant pour Nicolas que le PSG vienne le solliciter. Est-ce que ce serait une bonne idée pour Paris ? Oui, ils auraient un joueur sans aucun problème d’adaptation, qui serait plus qu’utile dans leur équipe".

Les négociations ouvriront en mai pour tous les clubs intéressés par Nicolas Pépé, comme l'a confié Gérard Lopez. Du haut de ses 23 ans, l'international ivoirien aura l'embarras du choix et c'est finalement à lui que reviendra le dernier mot. L'attaquant de Lille désirera-t-il rester en Ligue 1 alors que le Bayern Munich souhaite en faire le successeur d'Arjen Robben et qu'une place de titulaire l'attend là-bas ? Thomas Tuchel aimerait saisir sa chance.