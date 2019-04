Lille, Galtier : "Nicolas Pépé au PSG, ce serait une bonne idée"

L'entraîneur de Lille s'est exprimé sur l'avenir de Nicolas Pépé et le voit bien rejoindre le PSG. Il a évoqué la fin de saison de Lille.

Deuxième de , réalise une brillante saison et peut espérer assurer sa place de dauphin permettant au club nordiste d'assurer sa place pour la prochaine . Les Dogues doivent en partie cette belle saison aux très bonnes performances de Nicolas Pépé. Annoncé un peu partout en Europe, l'international ivoirien va vraisemblablement quitter Lille. Dans un entretien accordé à Le Parisien, Christophe Galtier a encensé Nicolas Pépé et le verrait bien au PSG.

"Fait-il partie du même cercle que Mbappé, Messi ? Non, pas encore. Ces joueurs ont l’habitude de jouer la Ligue des champions et y sont performants. Si l’an prochain, Nicolas va dans une écurie de Ligue des champions, qu’il joue et qu’il a ces stats, il faudra le mettre dans cette catégorie. Ce serait flatteur et intéressant pour Nicolas que le PSG vienne le solliciter. Est-ce que ce serait une bonne idée pour Paris ? Oui, ils auraient un joueur sans aucun problème d’adaptation, qui serait plus qu’utile dans leur équipe. Lille sollicité par le PSG ? Je ne sais pas. Je ne crois pas", a expliqué Christophe Galtier.

"Un joueur qui ne veut pas rester, ne doit pas rester"

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur de Lille a évoqué les ambitions pour la fin de saison : "La troisième place ne serait pas une déception. Mais comme je suis joueur, j’irai jouer jusqu’au bout. J’ai le groupe le plus jeune de , le troisième d’Europe, je lui répète souvent : « Ne pensez pas que ça va se représenter facilement les années suivantes, ce n’est pas vrai. Personne ne nous attendait là, il faut saisir cette opportunité. Ce n’est pas une anomalie, c’est une performance. On est quasiment à deux points de moyenne par match, c’est qu’on mérite cette place. On n’est pas un mauvais second".

Christophe Galtier ne s'attend pas à perdre tout son effectif l'été prochain, comme l'a fait l'AS : "Tous les joueurs sont à vendre ? Non. Adama Soumaoro et Thiago Mendes ont un bon de sortie. Nicolas Pépé est sollicité. Et je pars du principe qu’un joueur qui ne veut pas rester ne doit pas rester, mais pas à n’importe quelles conditions. J’ai assez d’échanges avec mon président et Luis Campos pour assurer qu’il n’y a pas la volonté de faire partir sept ou huit joueurs".

L'entraîneur français a analysé l'élimination du PSG en C1 : "Encore une fois, il manquait des joueurs clés au moment le plus important de la saison. À quoi est-ce lié ? Quand on dit que c’est de la faute à pas de chance, on se trompe. Il y a toujours des raisons, ils ont dû les identifier… Manchester, c’était un accident. Je rejoins totalement Thomas Tuchel là-dessus. C’est une défaite complètement illogique. Paris sort d’une poule difficile avec et , réalise un match aller très maîtrisé et sort sur un fait de match incroyable à la dernière minute… Ce qui me rassure, c’est que Thomas soit conforté par sa direction et prolongé, parce que c’est un beau PSG".