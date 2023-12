PSG – Newcastle : Kieran Trippier attaque Mbappé

Le match PSG – Newcastle continue de faire grincer des dents. Cette fois-ci, c’est Kieran Trippier qui clashe Kylian Mbappé.

Un penalty transformé à la dernière minute par Kylian Mbappé a privé Newcastle de la victoire face au PSG en Ligue des Champions, mardi. Depuis, les deux équipes se lancent des piques avec en tête, Kylian Mbappé. L’international français vient d’avoir sa réponse.

L’attaque de Mbappé contre Newcastle

Le Paris Saint-Germain aurait pu s’imposer contre Newcastle mardi s’il avait eu plus de réussite face au but. Les Parisiens, à l’image de Bradley Barcola, ont vendangé plusieurs occasions. C’est finalement sur un penalty qui fait beaucoup parler, que le club francilien a pu égaliser grâce à Kylian Mbappé. L’international français, frustré par le résultat, avait lancé des propos forts sur les Magpies au terme de la rencontre. « C'est frustrant parce qu'on domine cette équipe de bout en bout, ils n'ont rien. On savait que c'était leur jeu, de ne rien avoir », avait déclaré Mbappé. Une déclaration qui ne passe pas en Angleterre où Kieran Trippier s’est chargé de répondre à l’attaquant du PSG.

Kieran Trippier se moque de Mbappé et du PSG

Newcastle se dirigeait vers une seconde victoire en deux matchs face au PSG cette saison avant que Mbappé n’égalise sur penalty. Les Magpies n’ont pas fini de crier à l’injustice qu’ils se font attaquer par Kylian Mbappé. Mais la réponse ne s’est pas fait attendre et elle est venue de Kieran Trippier. Pour l’international anglais, c’est normal que les Parisiens soient si frustrés car ils se sont rendus compte qu’ils n’étaient pas supérieurs. « Cette déclaration, cela montre à quel point nous sommes parvenus à les embêter, à quel point nous avons progressé en Europe en peu de temps. Le PSG a été très frustré car ils n’ont pas pu faire sauter notre défense. Ils ont eu des demi-occasions mais nous avons rendu tout cela difficile pour eux. J’ai déjà joué à l’étranger, et je sais que ça peut être frustrant dans des situations comme ça où on pense être supérieur. Ils sont frustrés, mais nous avons été déçus par le résultat final. Mais je pense qu’ils sont plus déçus que nous, ce qui est toujours un bon signe », a répondu Kieran Trippier.