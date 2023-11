PSG : Luis Enrique révèle son plan contre Newcastle mardi

Quel plan tactique utilisera Luis Enrique contre Newcastle, mardi ? L’entraîneur espagnol dévoile tout.

Mardi soir (21 heures), le Paris Saint-Germain reçoit Newcastle dans le cadre du match retour comptant pour la cinquième journée de Ligue des champions. A la veille de ce choc, l’entraîneur francilien dévoile son plan.

Luis Enrique s’attend à un duel compliqué contre les Anglais

En prélude à ce match crucial où une victoire est impérative pour les champions de France pour composter leur billet pour les huitièmes de finale, l’entraîneur parisien s’est rendu en conférence de presse, ce lundi 27 novembre 2023. En effet, l’ancien coach du FC Barcelone évoque le mental de son groupe.

« La compétition pourrait être très courte, il reste peu de matchs dans un groupe très compliqué et un classement très serré. Le match pourrait être décisif demain (mardi, Ndlr). Je suis convaincu que mon équipe est prête à jouer demain et être compétitive. J'espère voir la meilleure version de notre public, surtout quand l'adversaire peut nous causer des problèmes. On a besoin d'un stade et d'un public plus passionnel que d'habitude. On va le jouer comme une finale », a lancé l’ancien sélectionneur de la Roja face aux hommes des médias.

L'article continue ci-dessous

Getty

Toutefois, Luis Enrique n’est pas encore totalement satisfait de son groupe. « L'équipe n'est pas encore ce que je souhaite mais on est encore dans un processus de recherche, on peut encore aider plus les joueurs. On est encore loin de ce que je souhaite que le PSG soit », a-t-il ajouté.

A quel système s’attendre contre Newcastle ?

Interrogé sur ses divers systèmes de jeu utilisés avec les champions de France, le technicien espagnol profite de l’aubaine pour donner le schéma à utiliser contre les Magpies, mardi, au Parc des Princes. Mais les Franciliens seront sans cinq de leurs joueurs pour ce match face à Newcastle.

Getty Images

« Ce n'est pas une réponse facile (sur le schéma tactique). Pour pouvoir m'expliquer, j'ai besoin de temps. Le dessin tactique a du sens mais aucune équipe ne joue en 4-2-4, 3-5-2 parce que cela change de l'endroit où se situe le ballon. Au début de la construction, on joue en 4-3-3, quand on approche de la ligne médiane, on est en 3-4-3 et quand on arrive en phase de conclusion, c'est une autre disposition. (...) Ça dépend aussi de l'adversaire. Demain, on jouera en 4-3-3 offensif », a expliqué Luis Enrique.

Enrique se méfie de Newcastle

Bien que le Paris Saint-Germain se soit rassuré avec une écrasante victoire contre l’AS Monaco (5-2) avant le match contre Newcastle, l’entraîneur parisien se méfie des Anglais qui avaient déjà battu ses hommes au match aller (4-1).

« Leurs données physiques sont toujours de ce niveau, ils sont toujours très forts physiquement, ils mettent de la pression dans le camp adverse. On sait qu'on doit être prêt », a souligné Luis Enrique, avant de lancer un message aux supporters parisiens.

Getty Images

« Vraiment à ce niveau, les matchs à domicile sont clés. Le public est pour nous un atout particulier, surtout demain. On a besoin de cette version encore plus puissante, surtout dans les moments délicats du Parc », ajoute l’entraîneur de 53 ans.