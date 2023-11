PSG - Newcastle : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain et Newcastle s’affrontent, mardi, dans le cadre de la 5e journée de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

C’est le retour de la Ligue des champions de l’UEFA après deux semaines de pause marquées par la trêve internationale du mois de novembre. Le Paris Saint-Germain sera aux prises avec Newcastle au Parc des Princes dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes.

PSG – Newcastle, un match à double enjeu pour les Franciliens

Sorti d’une victoire écrasante en Ligue 1 contre l’AS Monaco (5-2), le Paris Saint-Germain se sent en confiance avant la réception de Newcastle, mardi soir, en Ligue des champions. Détrôné par le Borussia Dortmund (1er, 7 points) après sa défaite lors de la précédente journée, le club francilien (2e, 6 points) vise une victoire mardi pour composter son billet pour les huitièmes de finale. Aussi, cette victoire permettra de prendre la revanche sur les Anglais, qui les avaient battus (4-1) au match aller. Mais les Parisiens sont orphelins de plusieurs joueurs avant de recevoir les Anglais, mardi.

En difficulté en Ligue des champions avec quatre points au compteur à la dernière place du groupe F, les hommes d’Eddie Howe tenteront de se remettre sur les rails après la défaite (2-0) contre le Borussia Dortmund lors de la précédente journée de la compétition. Mais les Magpies arrivent à Paris en toute confiance après une belle victoire (4-1) contre les Blues de Chelsea en championnat.

L'article continue ci-dessous

Horaire et lieu du match

PSG – Newcastle

5e journée de Ligue des champions

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les équipes probables du PSG – Newcastle

PSG: Donnarumma - Hakimi, Skriniar, Lucas Hernandez, Mukiele - Ugarte, Vitinha, Fabian Ruiz - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé

Newcastle: Pope – Trippier, Lascelles, Schar, Hall – Longstaff, Guimaraes, Willock – Almiron, Wilson, Joelinton

Sur quelle chaîne suivre le match PSG – Newcastle

La rencontre entre l’OL et le LOSC sera à suivre ce dimanche 26 novembre 2023 à partir de 21 heures respectivement sur Canal+ et RMC Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, MyCanal et RMC Access.