PSG : Lionel Messi devenu indésirable après l'élimination ?

Le Paris Saint-Germain est de nouveau en train de recoller les morceaux après une élimination européenne décevante.

Il pourrait s'agir d'un sérieux remaniement qui aurait des conséquences sur l'ensemble de l'effectif.

Tuchel pourrait reveni

Après le match, Kylian Mbappé a été interrogé sur son avenir, et il n'a pas vraiment confirmé qu'il serait au PSG la saison prochaine. Un peu plus de 12 heures plus tard, Relevo annonce que le PDG Nasser Al-Khelaifi et la hiérarchie du PSG vont se réunir pour décider de l'avenir de Christophe Galtier et du conseiller sportif Luis Campos. Thomas Tuchel sera envisagé pour un éventuel retour sur le banc de touche du Parc des Princes.

Les dirigeants parisiens semblent vouloir reconstruire l'équipe autour de Kylian Mbappé.

Lionel Messi étant en fin de contrat cet été, son avenir est remis en question. Auparavant, le PSG était désireux de renouveler son contrat pour une année supplémentaire, mais il reste maintenant à voir si les deux parties estiment que cela serait bénéfique - ce qui aura sans doute une grande influence sur le choix de l'entraîneur.

Après le match, le journaliste français Jonathan Johnson a fait remarquer que le PSG avait de grandes questions à résoudre concernant l'avenir de la star argentine, affirmant qu'il serait peut-être préférable que le PSG transfère Sergio Ramos et Messi.

Si Tuchel était nommé, des questions se poseraient quant au rôle qu'occuperait Messi au sein de sa structure. L'Allemand a tendance à préférer un système de pressing haut, ce qui semble difficile à réaliser avec Neymar Junior, Mbappé et Messi dans la même équipe. L'Inter Miami a déjà déclaré qu'il souhaitait faire venir Messi, et il se peut qu'il se sente un peu plus confiant dans ses chances maintenant.