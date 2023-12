PSG, les mots forts de Luis Enrique envers les supporters

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a tenu des propos forts à l’endroit des supporters parisiens, vendredi.

Les joueurs du Paris Saint-Germain ont repris le chemin de l’entrainement vendredi après huit jours de pause. La reprise est notamment due à la préparation du Trophée des Champions entre le PSG et Toulouse le 03 janvier prochain. Avant de retrouver les terrains l’année prochaine, l’entraineur du PSG, Luis Enrique, a tenu à laisser un message aux supporters.

Getty

Luis Enrique remercie les supporters

Le PSG (40 pts) a terminé la première partie de saison en tête du classement de la Ligue 1. Mais tout n’a pas été rose pour le club de la capitale. Les hommes de Luis Enrique ont mis du temps à dérouler en Ligue 1 et se sont qualifiés difficilement en 8es de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, les parisiens ont toujours ressenti le soutien du public à chaque fois et surtout quand ils étaient en difficultés. Dans une interview accordée à PSG TV, Luis Enrique a tenu à remercier les supporters pour leur soutien.

Getty

« Tous les supporters disent qu’ils sont les meilleurs du monde. Puis quand ils perdent, ils sifflent tous. Ici, à Paris, non. Nous avons perdu à l’extérieur, et j’ai entendu plus de supporters parisiens applaudir que de supporters locaux. C’est donc une découverte très positive, très agréable, que nous espérons nourrir et encourager pour qu’ils continuent à apprécier les victoires de leur équipe, le jeu de leur équipe, et que nous puissions gagner des titres importants », lance le technicien espagnol.

Luis Enrique demande du temps pour imposer son style

Arrivé au PSG cet été après le départ de Christophe Galtier, Luis Enrique compte imposer une identité de jeu propre au club. Si pour le moment, la mayonnaise ne prend pas toujours, l’ancien coach du Barça estime que tout le monde s’habituera à son style de jeu au fur et à mesure que les résultats suivront. « Notre objectif est de gagner, mais aussi d’avoir une identité de jeu, il faut gagner en faisant grandir l’équipe et le club. C’est quelque chose de très important pour moi et pour les supporters. Plus les mois passeront, plus les supporters s’habitueront à mes décisions ! Nous sommes la meilleure équipe du championnat. Nous devons remporter la Ligue 1, c’est un objectif obligatoire et je le sais », ajoute Luis Enrique.