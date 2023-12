PSG : Luis Enrique démonte la presse

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, s’est énervé contre la presse samedi avant le duel face au Havre, dimanche.

Le Paris Saint-Germain continue de subir les retombées de son nul contre Newcastle en Ligue des Champions. C’est notamment le manque de réalisme des Parisiens face aux Magpies qui est décrié depuis mardi. Interrogé en conférence de presse samedi avant le match contre Le Havre, dimanche, Luis Enrique a répondu sèchement aux journalistes.

Le manque de finition n’est pas un problème pour Enrique

Le PSG aurait pu valider sa qualification en 8es de finale de la C1 si ses attaquants avaient été plus efficaces contre Newcastle. L’égalisation sur penalty à la dernière minute de Kylian Mbappé illustre à quel point les Franciliens ont eu du mal à trouver le chemin des filets mardi dernier. Mais pour l’entraineur, Luis Enrique, tant que ses joueurs se procurent des occasions, le manque de finition n’est pas un problème. « C'est très drôle… Si on a un problème de finition, qu'est-ce qu'ont les autres ? (…) Je serais préoccupé si on n'avait pas d'occasions. Je ne suis pas préoccupé. On rate des occasions, c'est comme ça le foot, mais s'il vous plait… Bien sûr, quand un joueur rate une occasion… Le problème, ce serait de ne pas se créer d'occasions », lance l’ancien sélectionneur d’Espagne.

Luis Enrique hausse le ton sur les médias

Le manque de réussite face au but du PSG contre Newcastle alimente les débats au sein des médis depuis mardi. La presse a même émis l’hypothèse que cela pourrait atteindre mentalement les joueurs qui joueront avec une certaine psychose face à Le Havre. Une hypothèse balayée du revers de la main par Luis Enrique, qui n’apprécie pas que l’inefficacité de ses joueurs fasse autant débat. « Vous pouvez dire ce que vous voulez… Demain on ne va pas dominer ? Vous voulez parier quelque chose ? Vous croyez qu'on va dominer ou pas ? C'est une question, vous pensez qu'on va dominer ou pas ? Oui, moi aussi. On a une moyenne de 70 % de possession. On est l'équipe qui a le plus ballon en championnat. Pourquoi demain on n'aurait pas le ballon ? Pour être plus efficace ? Je ne suis pas d'accord car je pars du principe que si je domine, il y aura beaucoup plus de choses favorables à mon équipe et je pourrais gagner le match sans donner des occasions à l'adversaire. C'est ce que je recherche », lâche Luis Enrique, remonté contre la presse.