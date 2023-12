PSG : L’intrigante sortie de Luis Enrique sur le prochain adversaire en Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain s’est fait peur au Signal Iduna Park, mercredi soir, mais a pu se maintenir en Ligue des champions.

Après la qualification de la formation francilienne en huitièmes de finale de Ligue des champions, mercredi soir, l’entraîneur espagnol envoie un message très fort aux potentiels futurs adversaires du PSG au prochain tour de la compétition.

Les dieux du foot ont souri à Paris

La soirée du mercredi aurait été cauchemardesque pour le Paris Saint-Germain si Newcastle United avait conservé l’avantage (1-0) devant l’AC Milan jusqu’au coup de sifflet final. Mais heureusement pour le PSG et malheureusement pour les Magpies, les Anglais ont courbé l’échine face aux Italiens (1-2) à la fin du match. Un résultat qui a profité au club de la capitale française.

Mené au score dès la 51e minute de jeu grâce à un but de Karim Adeyemi, le Paris Saint-Germain a pu revenir dans le jeu grâce à son jeune milieu de terrain français, Warren Zaïre-Emery (56e). Score final : Dortmund 1-1 PSG. Buteur, le natif de Montreuil était devenu le plus jeune meilleur buteur français en Ligue des champions avant de se faire détrôner quelques minutes plus tard par George Ilenikhena. Ce dernier a donné la victoire à Anvers (90e+3, 3-2) face au FC Barcelone.

Luis Enrique fait peur à ses futurs adversaires

S’il a terminé à la deuxième place du groupe F derrière le Borussia Dortmund, le club champion de France aura à affronter un poids lourd en huitièmes de finale. Très en colère après le match nul (1-1), Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourront tomber sur le Bayern Munich, Arsenal, le Real Madrid, la Real Sociedad, l’Atlético de Madrid, Manchester City ou le FC Barcelone en huitièmes de finale.

En conférence de presse après le match contre Dortmund, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, fait preuve d’un optimisme très sérieux. Il chambre en effet ses futurs adversaires. « Je suis une personne positive (sourire). Et aucune des équipes ne voudra tirer le PSG lors du tirage au sort. Demandez-leur », a lancé l’ancien coach du FC Barcelone.