Manchester United fonce sur une star du PSG

Manchester United espère faire venir Xavi Simons, alors que les Red Devils s'apprêtent à vivre une révolution néerlandaise à Old Trafford

Le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, auteur d'un but spectaculaire lors de la demi-finale de l'Euro 2024 contre l'Angleterre, a été prêté la saison dernière au RB Leipzig. Il a été l'un des joueurs les plus brillants de la Bundesliga, ce qui lui a permis d'attirer l'attention de plusieurs grands clubs comme United et le Bayern Munich.

Selon The Sun, si Simons quitte le PSG, il est prévu que son départ se fasse dans un premier temps sous forme de prêt avec une option d'achat obligatoire. Cette approche est en partie due à une clause de vente importante due à son ancien club, le PSV Eindhoven, qui expire à la fin de l'année 2024. Le PSG a réengagé Simons du PSV en 2023 pour la modique somme de 5 millions de livres (6,5 millions de dollars), mais exigerait désormais environ 70 millions de livres (90 millions de dollars).

Simons, 21 ans, est impatient de jouer régulièrement en équipe première, ce qui rend son avenir au PSG incertain. Le manager Luis Enrique n'a pas encore décidé du rôle de Simons dans l'équipe, notamment en raison de l'abondance des options offensives à sa disposition et de l'arrivée potentielle de nouveaux talents cet été. Si Enrique ne peut pas lui garantir des minutes de jeu, le milieu de terrain est susceptible de chercher à quitter le Parc des Princes.

Lors de son prêt à Leipzig, Simons a eu un impact considérable, inscrivant dix buts en 43 apparitions. Ses contributions ont également été déterminantes dans le parcours de l'équipe nationale néerlandaise jusqu'aux demi-finales de l'Euro 2024, où il a enregistré trois passes décisives, la plus élevée du tournoi, égalée uniquement par l'Espagnol Lamine Yamal.