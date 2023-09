PSG : Le très bel hommage de Luis Enrique aux supporters

Vainqueur du premier match en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, Luis Enrique rend un vibrant hommage aux ultras.

Le Paris Saint-Germain a fait l’entame souhaitée en Ligue des champions ce mardi soir. Les Rouge et Bleu se sont montrés collectifs dans la victoire 2-0 contre les Allemands du Borussia Dortmund. Tout ceci grâce au soutien indéfectible des ultras à qui l’entraîneur espagnol a rendu hommage.

Luis Enrique sous le charme des Ultras du PSG

Pour le compte de la première journée de Ligue des champions de l’UEFA, le Paris Saint-Germain a accordé son hospitalité au Borussia Dortmund au Parc des Princes, mardi soir, dans le groupe F. A l’issue de la rencontre, les champions de France s’imposent 2-0. Ce qui leur permet de prendre les commandes de la Poule F à l’issue de la première journée, profitant du match nul (0-0) entre l’AC Milan et Newcastle à San Siro.

Montrant leur soutien sans faille à leur club de cœur, les Ultras du Paris Saint-Germain, qui ont une fois encore rendu présents, mardi soir, au Parc des Princes, ont eu les éloges de l’entraîneur du club francilien. "Incroyable. Ils sont incroyables, que l’on perde ou que l’on gagne. Ils nous donnent de la joie pour pouvoir jouer au football et gagner les matchs", s’est félicité l’ancien sélectionneur de l’Equipe d’Espagne sur RMC Sport. "C'était un adversaire complet en face. On a été excellents, même si c'est vrai qu'on aurait pu marquer un but de plus", a-t-il ajouté à propos de l’adversaire du soir.

Le match contre Marseille n’est pas à négliger

A l’instar de leur entraîneur, les joueurs ont également rendu hommage à leurs supporters, qui sont venus maxivement apporter leur soutien au club. Ceci en allant saluer le CUP. Après la rencontre du mardi soir, ceux-ci ont enjambé les panneaux publicitaires installés derrière les buts afin de se rapprocher des gradins. En effet, ils ont repris certains chants en chœur et sauté bras dessus bras dessous face à Auteuil.

Mais la prochaine rencontre en Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille n’est pas oubliée, puisque la communion s’est conclue par un "Qui ne saute pas est Marseillais". Ceci pour faire savoir que le match de la sixième journée contre l’OM est bien en train d’être préparé. Un classique prévu à 20h45 le 24 septembre. Avant le coup d’envoi, Marseille est troisième de Ligue 1 avec 9 points. Quant au PSG, il pointe à la cinquième position avec 8 points au compteur.