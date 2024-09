PSG, le tacle subtil de Nasser Al-Khelaifi à Kylian Mbappé

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a envoyé un message provocateur à Kylian Mbappé, samedi.

Cela fait maintenant près de trois mois que Kylian Mbappé a mis fin à son aventure avec le Paris Saint-Germain. L’international français a rejoint, depuis lors, le Real Madrid avec qui il a récemment ouvert son compteur de buts en Liga. Mais si l’histoire entre le PSG et Mbappé est terminée sur le terrain, elle ne l’est toujours pas au plan judiciaire où les deux parties sont toujours au cœur d’un litige financier. Lors d’une sortie médiatique ce samedi, le président parisien, Nasser Al-Khelaifi, n’a pas manqué d’envoyer un tacle à l’endroit du Bondynois.

Nasser Al-Khelaifi satisfait du début de saison du PSG

L’absence de Kylian Mbappé à l’attaque du PSG commence à être éclipsée, cette saison. Après trois journées de Ligue 1, le club parisien occupe la première place classement avec 9 points et 13 buts marqués. Ainsi, Paris est bien parti pour un 13e titre de champion cette saison malgré la pression de l’OM (2e, 7pts). De quoi rendre fier Nasser Al-Khelaifi.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Depuis l’année dernière, je suis très fier de notre fantastique transformation au Paris Saint-Germain, basée sur la jeunesse, le talent et, surtout, l’équipe dans son ensemble. C’est la base de notre prochaine phase de développement, sans oublier les efforts en dehors du terrain avec notre nouveau centre de formation à Poissy ou l’arrivée d’un grand investisseur américain (Arctos) dans notre club », lance le président du PSG au micro de Marca lors d’un évènement de padel à Madrid.

La pique de Nasser Al-Khelaifi à Kylian Mbappé

Présent dans la capitale espagnole, Nasser Al-Khelaifi n’a pas échappé à une question sur Kylian Mbappé. Grande vedette du PSG ces dernières saisons, le départ du Français a contraint le club de capitale à s’appuyer beaucoup plus sur le collectif désormais. Une nouvelle approche validée par Nasser Al-Khelaifi qui en a profité pour piquer Kylian Mbappé.

Getty

« Luis Enrique et notre conseiller sportif Luis Campos ont fait un excellent travail. Ils m’ont dit qu’il y avait un esprit incroyablement positif au sein du groupe à l’entraînement, comme jamais auparavant, avec de l’enthousiasme et de l’ambition pour réussir ensemble. Nous avons un tirage difficile en Ligue des champions, mais nous aimons les grands matches, et ce sera un spectacle incroyable pour nos fans. La star du Paris Saint-Germain n’est pas un joueur en particulier, c’est notre équipe, c’est notre star. Et elle brille de mille feux », explique le patron du PSG.