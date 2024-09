OM, la sortie provocatrice de Quentin Merlin sur le PSG

Le latéral droit de l’OM, Quentin Merlin, a envoyé un message provocateur au PSG, mardi.

C’est la première pause des championnats cette saison avec la fenêtre internationale qui s’est ouverte, cette semaine. Mais c’est également l’heure des premiers bilans même si la Ligue 1 n’est qu’à sa troisième journée. En France, justement, un duel à distance prend place entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille en ce début de saison. Et dans la cité phocéenne, on espère enfin éjecter le PSG du trône comme l’a expliqué Quentin Merlin, ce mardi.

Le PSG et l’OM au coude à coude cette saison

Le PSG (1er, 9pts) et l’OM (2e, 7pts) connaissent des trajectoires presque similaires en début de saison. Les deux clubs ont respectivement enregistré trois et deux victoires lors des trois premières journées de Ligue 1. Le seul faux-pas de Marseille est le nul concédé lors de la deuxième journée contre Reims (2-2).

L'article continue ci-dessous

AFP

Ce qu’il faudra désormais éviter si les Phocéens tiennent vraiment à atteindre leurs objectifs en fin de saison. L’objectif majeur de l’OM, privé de coupe d’Europe, pour cette campagne est notamment une qualification en Ligue des Champions. Mais en plus, l’Olympique de Marseille compte bien jouer le titre avec le Paris Saint-Germain. Ce qui est loin d’être impossible pour Quentin Merlin.

Quentin Merlin veut renverser le PSG avec l’OM

Cela fait plusieurs années maintenant que le PSG a la main mise sur le championnat français. Hormis les sacres de Monaco et de Lille en 2017 et 2021, le club parisien a fini champion de Ligue 1 lors des onze derniers exercices. Une domination à laquelle l’OM compte mettre fin cette saison. Quelques jours après la sortie de Pascal Dupraz sur le duel entre les deux équipes, Quentin Merlin confirme, ce mardi, que Marseille a bien les armes pour renverser Paris lors de la campagne actuelle.

« C'est pas loin. Nous, on a pour but d’aller le plus loin possible, on a les ambitions, avec un objectif Ligue des champions. Si on peut aller titiller le PSG… Ils ne sont pas invincibles, même si ça reste une belle équipe. On a la capacité de leur poser des problèmes, de les accrocher, mais on reste humbles. A nous d’être performant, de continuer à avoir des résultats, de la régularité », a confié le latéral marseillais lors de la conférence de presse avec les Bleuets. Alors que son dernier titre en Ligue remonte à 2010, l’Olympique de Marseille aura l’occasion de prouver qu’il est capable de titiller le PSG lors du premier classique de la saison, le 27 octobre prochain.