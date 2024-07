PSG, le rétropédalage inattendu de Fabian Ruiz sur son avenir

Fabian Ruiz a pris une décision surprenante sur son avenir au PSG, cet été.

Le Paris Saint-Germain connait un mercato des plus laborieux, cet été. Malgré sa volonté de recruter à divers postes, le club parisien a étonnement du mal à se montrer persuasif sur le marché des transferts. Le PSG se fait, en effet, recaler pour plusieurs de ses cibles en plus de la concurrence d’autres cadors européens et saoudiens dans certains de ses dossiers. Mais cela n’empêche pas le club de la capitale de poursuivre le ménage au sein de son effectif avec de nombreux joueurs annoncés sur le départ dont Fabian Ruiz. L’international espagnol a d’ailleurs tranché sur son avenir ces dernières heures.

Fabian Ruiz menacé par Joao Neves ?

Ça n’avance toujours pas dans la capitale française. Si on attendait assez de mouvements cet été, c’est loin d’être le cas pour le moment avec Matvey Safonov comme seule recrue estivale. Le gardien russe devrait, par contre, être rejoint dans les prochaines heures par Joao Neves.

L’arrivée de l’international portugais coïncidera avec le départ de son compatriote, Renato Sanches, inclus dans le deal entre le PSG et le Benfica. En outre, Joao Neves ferait aussi bousculer la hiérarchie au milieu de terrain. Si Manuel Ugarte est déjà en partance pour Manchester United, Fabian Ruiz a pris une décision importante après l’annonce de l’arrivée du Lusitanien de 19 ans.

Fabian Ruiz a changé d’avis, il veut quitter le PSG

Arrivé au Pa ris Saint-Germain en 2022 en provenance du Napoli, Fabian Ruiz n’a toujours pas assumé un statut confirmé dans la capitale française. L’international espagnol a pourtant pris de l’importance la saison dernière avec pas moins de 36 matchs (26 titularisations) toutes compétitions confondues sous Luis Enrique. Mais c’est à l’Euro que Fabian Ruiz est entré dans une nouvelle dimension avec des prestations impressionnantes avec l’Espagne. Ce qui encore plus motivé le PSG à le mettre sur le marché des transferts en étant conscient que sa valeur marchande a certainement augmenté.

Ces derniers jours, le joueur a été annoncé proche d’Arsenal, mais Foot Mercato indiquait vendredi que les Gunners n’avaient fait aucune approche pour le milieu de terrain de la Roja. Alors que la tendance était donc à continuité dans la capitale, Caught Offside fait savoir ce dimanche que Fabian Ruiz serait prêt à quitter le PSG, notamment avec l’arrivée de Joao Neves. À en croire le média, l’ancien joueur du Bétis Séville pourrait être tenté par l’idée d’une aventure en Premier League et du côté d’Arsenal.