Mercato, la décision surprenante du PSG pour l’avenir de Fabian Ruiz

Le PSG a pris une décision importante pour l’avenir de Fabian Ruiz.

Le mercato estival bat son plein en France depuis son ouverture officielle, le 10 juin dernier. Si tous les yeux sont rivés sur l’Allemagne avec l’Euro 2024, les clubs de l’élite continuent, quant à eux, de préparer leurs effectifs pour la saison prochaine. C’est le cas du Paris Saint-Germain qui, en plus de son désir de recruter cet été, souhaite faire le ménage au sein de son effectif. Le club vient d’ailleurs de trancher sur le cas de Fabian Ruiz, annoncé sur le départ.

Le mercato paradoxal du PSG

Le PSG connait un mercato plus ou moins compliqué cet été. Désireux de se renforcer lors de cette fenêtre de transferts, surtout après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club peine étonnement à convaincre sur le marché. Paris se fait notamment refouler dans plusieurs dossiers et n’a officialisé que l’arrivée de Matvey Safonov au poste de gardien de but cet été.

Pourtant, les choses évoluent dans l’autre sens avec les départs de Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Alexandre Letellier ou encore Sergio Rico, tous en fin contrat. Par ailleurs, le PSG n’a pas fini de faire le ménage et souhaite libérer d’autres joueurs à l’instar de Fabian Ruiz.

Le PSG va conserver Fabian Ruiz

Malgré 35 apparitions toutes compétitions confondues la saison écoulée, Fabian Ruiz est loin d’être convaincant sous le maillot parisien. Ce qui contraste avec sa forme éblouissante à l’Euro avec la Roja. Ces derniers jours, l’international espagnol a été annoncé sur le départ à l’instar de Milan Skriniar. Selon les informations, le PSG souhaiterait profiter de ses bonnes prestations en Allemagne pour faire monter sa valeur marchande alors qu’il lui reste encore trois ans de contrat dans la capitale.

Mais Abdellah Boulma révèle une toute autre version, ce lundi. A en croire le journaliste, le PSG aurait décidé de ne pas inscrire Fabian Ruiz sur la liste de transferts, cet été. Toutefois, l’ancien milieu de terrain de Naples ne serait pas à l’abri d’un départ en cas d’une offre conséquente.