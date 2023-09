PSG : Le remplaçant de Marco Verratti trouvé en Espagne !

Le Paris Saint-Germain tient le successeur de Marco Verratti, parti à Al-Arabi du Qatar cet été. Le milieu francilien sera renforcé par cet Espagnol.

En dépit du mercato XXL réalisé avec de nombreuses nouvelles recrues, le Paris Saint-Germain reste ambitieux. Le club francilien vient de s’appuyer sur un jeune milieu de terrain en Espagne pour combler le départ de Marco Verratti.

Marco Verratti poussé à la sortie

A l’instar de Neymar, qui a fini par prendre la direction d’Arabie Saoudite pour s’engager avec Al-Hilal, Marco Verratti a aussi été poussé vers la sortie par le club champion de France. En effet, le « Petit hibou » a réussi à trouver une nouvelle corde à son arc le plus rapidement possible en s’engageant en faveur d’Al-Arabi SC au Qatar.

Pour l’honorer, le club de la capitale française a rendu un hommage à son milieu de terrain italien. Ceci lors de la réception de l’OGC Nice dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Faut-il souligner que Marco Verratti a quitté le PSG après 11 ans passés dans la formation de la capitale française. L’Italien ne partageait pas une bonne relation avec Luis Enrique avant de quitter le club.

L'article continue ci-dessous

Javi Guerra pisté par le PSG

Alors que Luis Campos, conseiller sportif du PSG, et le président Nasser Al-Khelaïfi ont jeté leur dévolu sur le milieu de terrain du PSV Eindhoven, Ibrahim Sangaré, dans les derniers instants du mercato estival, cela n’a pas abouti finalement. Désormais, les champions de France ont une cible plus sérieuse en Espagne.

Selon les informations du média espagnol Tribuna Deportiva, le Paris Saint-Germain est intéressé par le jeune milieu de terrain espagnol du FC Valence, Javi Guerra. Bien que ce dernier soit sous contrat avec les géants espagnols jusqu’en 2027, Luis Campos, ambitieux de faire venir le jeune milieu de 20 ans, ne compte pas lésiner sur les moyens pour arriver à convaincre les dirigeants du club espagnol.

Auteur de six matchs disputés en ce début de saison, le joueur impressionne à travers ses belles performances et statistiques. Sur l’ensemble, Guerra a inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Ce qui frappe dans les yeux des cadors européens tels que le Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Bayern Munich, FC Barcelone ou encore Newcastle, à s’intéresser à la pépite.

Connu pour être attractif sur le marché, le Paris Saint-Germain peut ravir la vedette dès le prochain mercato hivernal à ses challengers pour recruter Javi Guerra pour compenser le départ de Marco Verratti.