PSG : Le message fort de Mbappé à Dembélé après son premier but

Le joueur le plus heureux du PSG en ce moment a pour nom : Ousmane Dembélé.

Auteur de son tout premier but avec le Paris Saint-Germain après tant de sécheresse, Ousmane Dembélé est sur presque toutes les lèvres depuis vendredi soir. Capitaine du soir en l’absence de Marquinhos, blessé, Kylian Mbappé envoie un message très fort à son compatriote et coéquipier.

Dembélé en joie, Luis Enrique perd les mots

Le Parc des Princes a servi de cadre au choc en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 de France, vendredi soir, entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. Une rencontre remportée par les Parisiens, qui s’imposent 5-2. Alors qu’il n’a jamais réussi à trouver le chemin des filets depuis son arrivée au club parisien, Ousmane Dembélé a brisé la barrière, vendredi, inscrivant le troisième but du PSG, qui est son premier en Ligue 1 cette saison.

« Mon but ? Ça fait plaisir. Je ne me suis pas posé de questions. J’ai décidé de tirer fort, même si ça ne me réussit pas souvent quand je tire fort. Là, c’est entré et j’en suis content », se réjouit l’attaquant français après son premier but au PSG. Une joie partagée par son entraîneur, Luis Enrique.

« C’est un but 100 % Dembélé. Contrôle extérieur du pied, aile de pigeon, contrôle orienté, puis tir sous la barre transversale. C’est une très bonne nouvelle pour lui, c’est aussi toutes les bonnes ondes que ça provoque autour de lui. Pour moi, c’est le joueur qui déséquilibre le plus au monde et c’est un tel plaisir d’avoir un tel joueur », avait déclaré Luis Enrique.

Mbappé se réjouit également pour Dembélé

A l’instar de l’entraîneur de la formation francilienne, Luis Enrique, qui a encensé Ousmane Dembélé, le capitaine du soir, Kylian Mbappé, a également envoyé un message fort à l’ancien du FC Barcelone et du Stade Rennais. A travers son compte Instagram, le meilleur buteur de Ligue 1 félicite son coéquipier.

« Félicitations mon frère. Premier d’une longue série on espère », a écrit le champion du monde 2018 en story sur Instagram, identifiant l’ailier français. Ousmane Dembélé appréciera.