PSG : Le gros coup de gueule de Donnarumma après la qualification

Découvrez l’étonnante réaction de Gianluigi Donnarumma après la qualification du PSG en 8e de finale de Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain a décroché, mercredi soir, de façon douloureuse, sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions de l’UEFA. Ceci à l’issue d’un match nul (1-1) contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park.

Donnarumma encense Zaïre-Emery

Sauveur du Paris Saint-Germain avec son but égalisateur (56e), Warren Zaïre-Emery a impressionné tout le monde mercredi soir. Son coéquipier et gardien de but italien, Gianluigi Donnarumma a été épaté par la performance du jeune milieu de terrain français. Interrogé en zone mixte après la rencontre face aux Allemands, le portier du PSG se montre dithyrambique envers son jeune coéquipier.

« Warren, c’est fantastique, c’est un joueur extraordinaire, je n’ai pas les mots pour décrire à quel point ce joueur est fantastique, c’est un joueur extraordinaire, il a la tête sur les épaules et j’espère qu’il va continuer comme ça », a déclaré Gianluigi Donnarumma. Zaïre-Emery a battu un record lors de ce match contre Dortmund.

Getty/ GOAL

L’objectif du PSG en LDC cette saison

Qualifié avec le PSG après quelques arrêts décisifs contre le Borussia Dortmund, Donnarumma se réjouit d’atteindre le prochain tour de la compétition. S’il s’impatiente de savoir qui affronter en huitièmes de finale, le dernier rempart italien profite pour parler de l’objectif des Franciliens en Ligue des champions cette saison.

Getty

« Jouer ici n’est pas facile, nous voulions terminer premier mais nous savions qu’ici, ce n’était pas facile. Nous sommes très contents de passer en 8es de finale et on va regarder quelle équipe va jouer contre nous. Mais l’objectif était de passer en 8e. Le bilan est positif. Le premier objectif, c’était de passer le groupe. C’était un groupe difficile et maintenant on va gagner en championnat, ce n’est pas facile là aussi mais on va continuer comme ça », a-t-il ajouté.