PSG, le faux bond de Mbappé à Nasser Al-Khelaïfi

Une nouvelle révélation vient de tomber sur la situation de Kylian Mbappé au PSG.

Le calme n’aura duré que quelques jours. Les tensions et révélations fracassantes sont déjà de retour au Paris Saint-Germain. Et comme on pouvait s’y attendre, cela concerne encore et toujours Kylian Mbappé. L’international français, en partance du club de la capitale, aurait fait un faux bond au président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Kylian Mbappé fait encore l’actualité

Quatre jours seulement après la qualification du PSG en demi-finale de Ligue des Champions, Kylian Mbappé fait déjà son grand retour dans l’actualité. Et cette fois-ci, ça fera parler. On se souvient tous que le Bondynois a informé le club parisien début février qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat en fin de saison. Kylian Mbappé devrait alors rejoindre le Real Madrid, grand favori pour l’enrôler, l’été prochain.

L'article continue ci-dessous

Mundo Deportivo

L’optimisme est même de mise dans la capitale espagnole après que la presse ibérique a annoncé que tout serait déjà bouclé entre les deux parties. A en croire les médias espagnols, Kylian Mbappé aurait déjà choisi sa date de présentation. Des informations qui semblent justes surtout après que le Bondynois a annoncé mardi dernier que la qualification du PSG en demi-finale de C1 ne le fera pas changer d’avis sur son avenir.

Mbappé a trahi la confiance de Nasser Al-Khelaïfi

Cependant, cette décision de Kylian Mbappé frustrerait quelqu’un au sein du club et pas des moindres. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi ne s’attendait pas à ce choix de l’ancien attaquant de Monaco. L’été dernier, le champion du monde 2018 avait déjà annoncé son souhait de ne pas prolonger son contrat. Une décision qui a obligé le PSG à l’écarter du groupe professionnel lors de l’intersaison.

Le Bondynois a ensuite été réintégré après s’être mis d’accord avec le club sur certains points. La presse faisait comprendre notamment que Mbappé avait renoncé à une partie de ses primes et allait même céder un pourcentage de sa prime à la signature au Real Madrid. Mais Foot Mercato révèle ce samedi que Kylian Mbappé aurait plutôt promis à Nasser Al-Khelaïfi qu’il allait prolonger son contrat. Une promesse qui ne sera pas finalement tenue par le capitaine de l’Equipe de France.