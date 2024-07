Ligue 1, l’AS Monaco à la rescousse d’un flop du PSG

L’AS Monaco offre une porte de sortie à un flop du PSG.

Ce n’est certainement comme ça que le Paris Saint-Germain imaginait son mercato, cet été. Le club n’a en effet, bouclé qu’une seule recrue depuis l’ouverture du marché des transferts et s’est déjà fait recaler pour plusieurs cibles. Dans l’autre sens par contre, le PSG n’a pas eu du mal à se débarrasser de plusieurs indésirables en fin de saison. Et l’un d’eux pourrait rebondir du côté de l’AS Monaco.

Libéré par le PSG, Layvin Kurzawa veut vite retrouver les terrains

Si le départ de Kylian Mbappé n’était pas voulu par le PSG, celui des joueurs comme Keylor Navas, Alexandre Letellier, Sergio Rico ou encore Layvin Kurzawa était attendu. Le dernier cité, arrivé en fin de contrat, a quitté la capitale après pratiquement des années sans jouer. Longtemps mis au placard par Paris, Layvin Kurzawa a déclaré récemment vouloir retrouver les terrains.

L'article continue ci-dessous

Gettyimages

« Je suis ouvert à tout. L'argent, ce n'est pas la priorité. J'ai besoin d'un vrai projet sportif et d'un endroit où avec ma famille, on se sentira en paix. J'aimerais avoir une vie tranquille. J'ai connu la paix à Londres, on pouvait sortir au parc sans être entourés de personnes malintentionnées. À Paris, je suis obligé d'avoir de la sécurité tout le temps devant chez moi. En neuf ans, on a essayé de nous cambrioler trois fois. Ce n'est pas une vie », confiait l’international français, il y a un mois, dans les colonnes de L’Equipe.

Kurzawa s’entraine à Monaco

Approché par des clubs de Ligue 1, Layvin Kurzawa avait fait savoir qu’il ne comptait plus rejouer dans le championnat français. Pourtant, c’est bien dans un club de l’élite qu’on retrouve le défenseur français pour le moment. En attendant de trouver un point de chute, Layvin Kurzawa s’entraine en effet sur les installations de l’AS Monaco comme le rapporte Foot Mercato.

Ancien joueur du club monégasque où il a passé huit ans (2007-2015), le Tricolore ne devrait pas rejouer en Principauté. À 31 ans, Layvin Kurzawa, qui s’entraine toujours individuellement pour maintenir sa forme, espère toujours trouver un projet qui conviendra à ses aspirations.