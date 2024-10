PSG, la sortie fracassante de Milan Skriniar sur Luis Enrique

Milan Skriniar ne cache pas sa colère envers Luis Enrique quant à sa gestion par l’entraîneur asturien au Paris Saint-Germain.

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Milan Škriniar est finalement resté au Paris Saint-Germain. Mais la probabilité est très faible pour que l’ancien défenseur central de l’Inter Milan aille au bout de son contrat, qui expire en juin 2028 avec le club francilien. Ne faisant pas partie des plans de Luis Enrique, le Slovaque devrait partir dans les prochains mois.

Skriniar dans une situation compliquée au PSG

Parti librement de l’Inter Milan à l’été 2023, Milan Skriniar a rejoint le Paris Saint-Germain en signant un contrat jusqu’en 2028. Mais la première année du défenseur central de la Slovaquie n’a pas été aux attentes de Luis Enrique, qui n’est pas satisfait de l’apport de l’ancien joueur de la Sampdoria. En effet, le technicien espagnol a notifié aux dirigeants parisiens qu’il ne compte plus sur le Slovaque.

En effet, le joueur de 29 ans, qui a refusé tout départ, a été associé à un transfert lors du dernier mercato estival, qui venait de fermer ses portes. Finalement, Milan Skriniar est resté au club francilien et a été réintégré dans l’effectif de Luis Enrique. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, a même jeté des fleurs au Slovaque après sa réintégration dans le groupe parisien.

Skriniar n’est pas d’accord de son temps de jeu à Paris

Titulaire indiscutable la saison dernière, Milan Skriniar a perdu de la valeur aux yeux de Luis Enrique pour cette nouvelle campagne. Depuis le début de la saison, le Slovaque n’a disputé que deux matchs. Si son été a été mouvementé, le joueur revient sur sa situation en donnant plus d’explication. « Je ne suis pas content de cette situation, mais la seule chose que je peux contrôler, c’est mon travail à l’entraînement. Je dois être prêt en cas de besoin. J’essaie d’être dans la meilleure forme possible. Le mercato ? Il y avait de nombreuses options. Ils m’ont informé que je ne serai pas aussi utilisé que la saison dernière. C’était en fin de mercato, donc c’était surtout pour des prêts. Mais je n’étais pas dans la phase finale de négociations avec des clubs. Finalement, lors d’une réunion avec la direction du club et l’entraîneur, nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il valait mieux que je reste et que je me batte pour saisir ma chance », a déclaré Skriniar en conférence de presse.

Profitant de l’aubaine, le défenseur central fait part de sa frustration quant à son temps de jeu sous Lucho au PSG. « Je suis heureux d’être à Paris, mais je regrette de ne pas avoir plus de minutes. Je vois à l’entraînement que je peux rivaliser avec mes coéquipiers en termes de qualité. Nous avons un super groupe et je les encourage. J’ai eu ma chance, je l’ai saisie, comme l’a dit l’entraîneur », a ajouté Skriniar, qui n’est « pas content de cette situation ».

Selon Fabrizio Romano, la Juventus serait prête à donner une chance au joueur, si le PSG est ouvert aux négociations.