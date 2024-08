PSG, un indésirable retrouve grâce aux yeux de Luis Enrique ?

Lille vs Paris Saint-Germain

Poussé à la sortie par le PSG cet été, un indésirable a finalement retrouvé grâce aux yeux de Luis Enrique.

C’est terminé ! Le mercato estival a fermé ses portes en France, ce vendredi. Une dernière journée qui aura été assez calme pour le Paris Saint-Germain qui a décidé de ne plus recruter, cet été. Mais, le club de la capitale n’a pas, pour autant, arrêté son dégraissage et s’est même séparé de quelques indésirables dans les dernières heures du mercato. Mais si tous les lofteurs ne sont pas partis, l’un d’entre eux entre, à nouveau, dans les plans de Luis Enrique.

Milan Skriniar reste au PSG

Le marché des transferts n’a pas été assez mouvementé dans la capitale française cet été, hormis dans le sens des départs. Les dernières heures du mercato estival ont même vu le PSG se séparer des joueurs comme Juan Bernat (Villareal), Ismael Gharbi (Sporting Braga) ainsi que Carlos Soler (West Ham) et Manuel Ugarte (Manchester United).

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Mais le club francilien n’a toujours pas libéré Danilo Pereira, qui est d’ailleurs en colère contre la direction. Si le Portugais souhaite toujours quitter Paris, ce n’est pas le cas de Milan Skriniar. Poussé à la sortie par Luis Enrique et le PSG, le défenseur slovaque est finalement resté malgré des offres d’Al Nassr et l’AS Roma. Par conséquent, Milan Skriniar devrait être réintégré à l’équipe première.

Luis Enrique compte à nouveau sur Skriniar

Milan Skriniar est sur le point de remporter son bras de fer avec le Paris Saint-Germain. Alors qu’il n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique, l’international slovaque aurait refusé de faire un effort financier et réduire son salaire d’un million d’euros par mois afin de quitter la capitale. Mais le technicien espagnol n’est pas rancunier et a décidé de compter, à nouveau, sur l’ancien défenseur de l’Inter Milan cette saison.

Selon L’Equipe, Milan Skriniar pourrait même faire son retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Lille (dimanche, 20h45) en profitant notamment de l’indisponibilité de Nuno Mendes, malade. Ce qui serait tout sauf surprenant si l’on s’en tient aux déclarations de Luis Enrique en conférence de presse, ce samedi.

« Je compte sur tous les joueurs du PSG qui ont un contrat. Au niveau sportif j'ai mes préférences. Milan et Danilo sont des joueurs qui nous ont beaucoup aidé la saison passée. Le mercato est fini, je compte sur tous les joueurs, ils sont dans l'effectif », a confié le technicien asturien.