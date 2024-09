PSG, la sortie surprenante de Luis Campos sur Milan Skriniar

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, a évoqué vendredi, la situation de Milan Skriniar.

Le mercato estival étant terminé depuis deux semaines, place désormais au bilan des opérations. Au Paris Saint-Germain, il y a eu moins de mouvements dans le sens des arrivées contrairement à celui des départs. Mais un cas particulier, celui de Milan Skriniar, a agité l’été du club de la capitale. Un sujet sur lequel Luis Campos est d’ailleurs revenu ces dernières heures.

Luis Campos confirme le changement de politique du PSG

Après le départ controversé de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a décidé de changer sa politique sportive. Pour cela, il fallait se débarrasser des indésirables comme Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Renato Sanches ou encore Juan Bernat. Mais en plus de ces derniers, Luis Enrique a décidé d’écarter de ses plans des joueurs comme Manuel Ugarte, Danilo Pereira ou encore Milan Skriniar.

Une décision validée d’ailleurs par la direction parisienne. « Il y a un contexte pour (Milan) Škriniar et Manuel Ugarte (parti à Manchester United). Il y a eu une modification du projet la saison dernière, une nouvelle façon de jouer », explique Luis Campos en marge du « Thinking Football Summit » ce vendredi.

Le PSG compte à nouveau sur Milan Skriniar

Cependant, Milan Skriniar est toujours au Paris Saint-Germain. Pourtant, l’international slovaque n’a pas manqué de prétendants lors du mercato estival. L’ancien défenseur de l’Inter Milan était notamment sur les tablettes d’Al Nassr, qui a finalement recruté Danilo Pereira. Alors que ses courtisans en Europe (Naples, Roma) ont été refroidis par ses prétentions salariales, Milan Skriniar a finalement été réintégré au groupe professionnel du PSG. Une décision surprenante expliquée par Luis Campos, ce vendredi.

« Škriniar reste l’un des meilleurs défenseurs centraux du football européen. L’année a été difficile, avec deux blessures qui l’ont empêché d’atteindre le niveau attendu. Nous comptons tous sur Škriniar et nous nous attendons tous à ce que Škriniar joue à nouveau à son niveau. Et ce que nous attendons et exigeons, c’est qu’il joue à nouveau à son niveau et qu’il apporte une forte contribution à la campagne 2024-2025 du PSG », a confié le directeur sportif du Paris Saint-Germain.