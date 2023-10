PSG : La sortie fracassante d’un dirigeant madrilène sur Kylian Mbappé

La maturité de Kylian Mbappé est mise en cause au Real Madrid. Le Bondynois se fait dézinguer par un dirigeant du Real Madrid.

La Saga Mbappé est loin de connaître son épilogue. Alors qu’il a finalement repris les entraînements avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant français continue de faire parler en Espagne.

Kylian Mbappé libre dès 2024 ?

Arrivé au terme de son contrat à l’été 2022, Kylian Mbappé, qui était très cité du côté du Real Madrid, a fini par prolonger son bail pour deux autres années avec une autre en option. Ce qui a soulevé pas mal de polémiques depuis. A un an de la fin de son contrat, l’avenir du Bondynois refait l’actualité.

Cet été, le joueur de 24 ans a, dans une lettre à ses dirigeants du PSG, annoncé son envie de ne pas activer l’option incluse dans son contrat qui prend fin en 2024. Une chose qui a attiré la colère de ses dirigeants qui, n’ayant pas réussi à le convaincre, l’ont écarté de la tournée asiatique estivale et puis du premier match de la saison contre Lorient avant de le réintégrer au lendemain dudit match.

Alors que tout est calme depuis cet été que le joueur n’a plus signé au Real Madrid, un dirigeant madrilène sort du silence et pointe du doigt ce qui a influencé le Parisien à dribbler le Real Madrid en 2022. Il n’a pas apprécié le comportement de l’ancien Monégasque.

José Manuel Otero allume Mbappé, mais y croit

En difficultés actuellement avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, selon les amoureux du sport roi, serait en regret de ne pas avoir quitté le club francilien. Depuis la défaite (4-1) contre Newcastle en Ligue des champions de l’UEFA, l’attaquant de 24 ans est sous le feu de critiques. Luis qui n’a plus retrouvé le chemin des filets depuis quatre matchs consécutifs avec le club champion de France.

Dans le podcast Remontada Blanca, José Manuel Otero, membre du conseil d’administration du Real Madrid, s’est intéressé sur l’avenir en club du capitaine de l’Equipe de France. S’il confirme l’intérêt du vice-champion d’Espagne pour Mbappé, il manifeste son mécontentement.

« Mbappé a eu, et n’a pas eu, l’opportunité de venir à Madrid l’été dernier. Pour venir, il aurait dû renoncer aux bonus très élevés accordés avec le PSG. En plus, il aurait fallu payer un transfert. La quantité qu’il aurait fallu payer pour avoir Mbappé un an avant était démesurée. Cela n’aurait pas eu de sens de le recruter, même si c’est vrai qu’il y a eu le départ de Benzema. On espère que Mbappé aura le même raisonnement que Bellingham. J’ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il arrivera au Real Madrid. Sinon, il déambulera… Il gagnera une Ligue des Champions un jour (à Madrid, NDLR). Maintenant on dirait que le PSG est moins puissant qu’avant, parce qu’il n’a plus d’aussi bons joueurs. Le Real Madrid garantit une sécurité, un sérieux, qui donne des résultats. J’ai confiance qu’il dise oui une fois qu’il sera agent libre. Il est né pour jouer au Real Madrid, c’est évident », a déclaré José Manuel Otero avant de poursuivre.

« Un gamin aussi jeune a été inondé d’argent, et il a décidé. Si on lui pose la question aujourd’hui et qu’il est sincère, il dira qu’il regrette. Il aurait déjà pu gagner une Coupe d’Europe s’il était venu à Madrid. Les relations entre Mbappé et Florentino Pérez n’ont jamais été mauvaises. Florentino n’a jamais mal pris ce qu’a fait Mbappé, il a compris sa réaction. Il n’y a pas eu de réaction forte du Real Madrid contre le joueur. Le Real l’a toujours protégé. Ce sont plutôt les supporters qui se sont sentis trahis. Le Real Madrid a toujours laissé les portes ouvertes. Zidane est venu à 29 ans, Mbappé va venir à 25 ans. Il va avoir plein d’années avec nous. Si on avait fait un pas de travers avec Mbappé, le PSG aurait essayé de réagir contre le Real Madrid. On sait ce qu’on peut faire et ce qu’on doit faire. Si Mbappé vient en 2024 comme je l’espère, tout sera fait correctement. Sans que personne ne puisse nous accuser d’avoir un pacte avec lui. Ce qu’ils ont dit l’an dernier, avec Al Khelaïfi qui disait qu’il y avait un accord avec le Real Madrid, c’est faux », a-t-il conclu.