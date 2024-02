PSG, la presse madrilène charge Kylian Mbappé

La presse madrilène a pris à partie Kylian Mbappé dimanche quelques jours après son départ annoncé du PSG.

Kylian Mbappé n’a pas que des admirateurs à Madrid. Il fut un temps où toute la presse madrilène militait pour son arrivée au Real Madrid. Aujourd’hui où tous les signaux envoient l’international français dans la capitale espagnole, certains médias de la ville ne veulent plus de lui. L’attaquant du PSG est notamment la cible des critiques en Espagne depuis quelques heures.

La presse madrilène rancunière avec Kylian Mbappé

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Kylian Mbappé devrait selon toute vraisemblance, rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Selon le journal, Le Parisien, qui a révélé l’information il y a une semaine, le PSG ne se ferait plus d’illusion sur une probable prolongation du champion du monde 2018. Mais alors que la presse espagnole cherche toujours une confirmation auprès du Real Madrid, elle n’a pas encore oublié l’humiliation subie à l’été 2022 dans ce dossier.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

En effet, les médias ibériques ont passé tout l’été à annoncer l’arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale mais le Français a décidé de prolonger avec le PSG à la dernière minute. Une histoire restée en travers de la gorge des médias madrilènes qui sont quelque peu rancuniers. « Quoi qu’il fasse, c’est déjà le joueur le plus insupportable de l’histoire du Real Madrid. C’est tellement ennuyant. Il devrait avouer qu’il s’est trompé pour venir. La dette qu’il a avec le Real Madrid est presque impossible à payer, il doit assumer son erreur, et savoir que l’argent n’est pas le plus important. Tout laisse penser qu’il va venir et ne pas prolonger à Paris. S’il prolonge, c’est vraiment machiavélique », déclare Tomas Roncero, journaliste pro-Madrid.

Les médias madrilènes ne veulent plus de Mbappé

Si tout indique que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid l’été prochain, une partie de la presse madrilène ne veut pas de lui dans la capitale espagnole. Et elle n’hésite d’ailleurs pas à le faire savoir à chaque fois que le club remporte un match comme face à Girona, samedi soir. « Si Mbappé veut jouer sur le côté droit du Real Madrid… Il va devoir travailler. En voyant le niveau de Vinicius et tout ce qu’il apporte à l’équipe, la décision que va devoir prendre Carlo Ancelotti va être compliquée si le crack français arrive à Madrid », indique pour sa part, le journal Marca.

Getty Images

Il faut souligner que le Real Madrid compte plusieurs joueurs de qualité sur les ailes à l’instar de Vinicius Jr, Rodrygo Goes ou encore Brahim Diaz. Sachant que l’ancien joueur de Monaco n’aime toujours pas évoluer en tant qu’avant-centre, Carlo Ancelotti fera face à un véritable casse-tête à l’arrivée de Mbappé. Mais pour Tomas Roncero, le club merengue peut bien se passer de l’attaquant du PSG. « Je n’ai plus cette sensation d’urgence pour le recruter que j’avais il y a deux ans. Il y a deux ans, il fallait le recruter absolument. Aujourd’hui, ce n’est plus si clair », a ajouté le journaliste espagnol sur les antennes de la Cadena Ser.