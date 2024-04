PSG, la nouvelle sortie de Luis Enrique sur l’avenir de Mbappé

Luis Enrique donne une réponse sous forme d’une promesse quant à l’avenir de Kylian Mbappé.

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain est en déplacement au Stade du Moustoir - Yves Allainmat pour y défier le FC Lorient à l’occasion du match en retard de la 29e journée de Ligue 1 de France. En prélude à ce choc, le technicien espagnol de la formation francilienne, Luis Enrique, a une fois encore, été interrogé sur la star de son équipe, Kylian Mbappé, qui est en partance pour le Real Madrid.

Lucho ne veut pas parler tant que Mbappé ne le fait pas

Bien qu’il fût convoqué lors de la réception de l’Olympique Lyonnais (4-1), dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé, tout comme Ousmane Dembélé, n’avait pas joué. Une absence qui a poussé la curiosité d’un journaliste à en savoir plus avant le déplacement à Lorient. A cette question, l’ancien coach du Barça a préféré ne pas donner une réponse satisfaisante.

« C'est la première fois qu'on me ne posait pas de question sur Kylian. On n'a pas réussi! Je ne peux pas vraiment répondre à la question. Quand Kylian parlera en public, je le ferai de même », a lancé l’ancien sélectionneur de la Roja.

Luis Enrique s'attend à "un match très difficile" à Lorient

Alors que le FC Lorient occupe la 17e place de Ligue 1 avant le coup d’envoi de ce match en retard de la 29e journée, l’entraîneur du Paris Saint-Germain se méfie des Merlus bien que Paris soit leader du championnat de France et peut même valider son titre dès ce mercredi en cas de victoire et une contreperformance de la part de l’AS Monaco.

« Ce sera un match très difficile. Quand tu es en bas de classement, tu n'as pas grand-chose à perdre. Généralement, les équipes de bas de tableau réussissent à avoir des résultats inattendus en fin de saison. Il y a beaucoup d'enjeux. La possibilité d'être sacré champion est suffisante pour être attentif », a-t-il ajouté.

« Ça ne nous aiderait pas (d'être champion avant la Ligue des champions). J'espère qu'on sera titré demain mais l'important n'est pas quand ça arrivera. Le plus important est comment on joue. Même si on gagne le championnat, on continuera de lutter », a poursuivi Lucho.