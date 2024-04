PSG, la décision fracassante de Luis Enrique sur Mbappé

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a pris une grosse décision sur Kylian Mbappé pour la suite de la saison.

Le PSG vient de vivre une semaine royale. Après qualification en demi-finale de Ligue des Champions mardi contre le Barça, le club parisien s’est imposé largement contre l’OL, dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre que n’a pas disputé Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé. Si le cas de Dembélé ne pose aucun problème, celui de Mbappé fait parler comme d’habitude. Luis Enrique aurait même pris une grosse décision sur le Bondynois.

Luis Enrique écarte encore Kylian Mbappé

Double buteur contre le Barça mardi, on s’attendait à ce que Kylian Mbappé enchaine avec une nouvelle titularisation en Ligue 1 ce dimanche. Mais l’international français était encore sur le banc lors d’une nouvelle rencontre en championnat. Ce qui n’est pas si surprenant puisque Luis Enrique nous a déjà habitué à ce choix depuis l’annonce du départ du Bondynois.

Sauf que cette fois-ci, le capitaine de l’Equipe de France n’est même pas entré en jeu. Interrogé sur la question au terme du match, le technicien espagnol est resté énigmatique comme d’habitude. « Je n'ai rien à dire, jusqu'à ce que les parties se prononcent je garderai le silence et quand les parties se prononceront je m'exprimerai », a déclaré Luis Enrique.

Mbappé dispensé des matchs de Ligue 1 ?

Cependant, ce choix pourrait être répété à plusieurs reprises cette saison. Dans son édition du jour, L’Equipe fait savoir qu’il y a de fortes chances que Kylian Mbappé ne dispute que la moitié du reste des matchs du PSG. Selon le quotidien français, Luis Enrique aurait décidé de dispenser le Bondynois des quatre dernières rencontres de Ligue 1 (vs Havre, Nice, Toulouse et Metz) si le club parvenait être sacré champion dès mercredi (en cas de succès contre Lorient et de non-victoire de Monaco contre Lille).

Ainsi, Kylian Mbappé ne serait sollicité que lors des matchs de Ligue de Champions ou encore pour la finale de Coupe de France contre l’OL le 25 mai. Un choix fort de Luis Enrique qui devrait permettre aussi à Mbappé de se ménager en vue des grandes échéances du PSG et aussi pour l’Euro avec l’Equipe de France.