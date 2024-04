PSG, la joie de Luis Enrique après la victoire contre l'OL

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, s’est exprimé après la victoire de son équipe face à l’OL, dimanche.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec l’Olympique Lyonnais dimanche soir à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre que le PSG a survolé en s’imposant 4 buts à 1 face aux Gones. Après la rencontre, Luis Enrique était particulièrement heureux au micro de Prime Video.

Luis Enrique fier de son équipe

Sans Kylian Mbappé ni Ousmane Dembélé, le PSG a réussi à s’imposer largement face à l’OL ce dimanche. Une victoire qui intervient quelques jours après une qualification en demi-finale de Ligue des Champions face au Barça mercredi. Luis Enrique a été particulièrement heureux de voir son équipe livrer une prestation solide après un match de Coupe d’Europe.

Getty

« On a démarré le match à un très haut niveau. On a réussi à conserver la balle et se créer des occasions. Je suis très content du résultat et de la semaine. On ne sait jamais de quelle manière ça va se passer après un grand match européen, mais l’équipe a été très présente. Je suis très heureux », lance le technicien espagnol.

Luis Enrique ne pense pas encore au triplé

Avec 66pts, le PSG (1er) est bien parti pour finir champion de Ligue 1 cette saison. Mais le club peut rêver grand avec la finale de Coupe de France prévue le 25 mai contre son adversaire du jour, l’OL. Paris est également toujours en lice en Ligue des Champions et devrait aller chercher son premier sacre en C1. Interrogé sur la possibilité de remporter le triplé cette saison, Luis Enrique fait savoir que l’important, c’est de sortir victorieux de chaque match.

Getty

« Le triplé ? Quand vous êtes professionnel, vous n’avez qu’à batailler pour chaque match et essayer de donner la confiance nécessaire aux joueurs. Il n’y a rien de secret. Le travail, le combat pour l’équipe et les supporters », ajoute-t-il.