PSG, l'objectif ultime de Mbappé pour la fin de saison

En partance du PSG, Kylian Mbappé vise un objectif ultime pour la fin de saison.

Kylian Mbappé vit ses dernières semaines avec le Paris Saint-Germain. L’international français a déjà informé le club depuis début février qu’il n’allait pas prolonger son contrat en fin de saison. Le Bondynois devrait alors rejoindre, sauf surprise, le Real Madrid l’été prochain. Mais avant de quitter la capitale française, Kylian Mbappé a un dernier défi à relever avec le PSG. Un objectif que l’ancien attaquant de l’AS Monaco compte bien atteindre avant la fin de la saison.

Kylian Mbappé proche de la fin de son aventure au PSG

Arrivé dans la capitale française à l’hiver 2017, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain l’été prochain. Le capitaine de l’Equipe de France devrait rejoindre, à moins d’un énorme rebondissement, son courtisan de longue date, le Real Madrid. A Madrid d’ailleurs, tout le monde est confiant sur la réussite de l’opération.

L'article continue ci-dessous

Getty

Contrairement à l’été 2022, le Real Madrid aurait inclus une clause piège dans les négociations pour éviter que le Bondynois ne change d’avis une nouvelle fois. Par ailleurs, la presse ibérique a annoncé que Mbappé a déjà choisi sa date de présentation et saurait même déjà le numéro qui lui est réservé dans la capitale espagnole. Les médias espagnols ont en plus révélé ces derniers jours que le joueur aurait déjà choisi le poste qui sera le sien la saison prochaine. Mais en attendant, Kylian Mbappé n’en a pas encore fini avec le PSG.

Mbappé vise un record d’Ibrahimovic

La décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG a eu pour conséquence immédiate, la réduction de son temps de jeu. Luis Enrique se passe souvent du Bondynois lors des rencontres de Ligue 1. Mais le champion du monde est toujours celui qui porte le club parisien dans les grands rendez-vous notamment en Ligue des Champions. Cela se voit notamment dans ses statistiques, Mbappé ayant marqué 43 buts en 43 matchs cette saison.

Mundo Deportivo

Mais visiblement insatiable, le Tricolore souhaite relever un dernier défi avant de s’envoler en Espagne. Selon Le Parisien, Kylian Mbappé souhaite égaler ou même battre le record de buts d’un joueur du PSG sur une saison. Un record détenu pour le moment par un certain Zlatan Ibrahimovic a planté 50 buts lors de la saison 2015-2016. Double buteur contre Lorient mercredi, Kylian Mbappé a quatre matchs de Ligue 1 en plus de la finale de Coupe de France et des rencontres de Ligue des Champions pour atteindre cet objectif.