Le poste de Kylian Mbappé au Real Madrid est enfin connu !

Cité proche du Real Madrid, Kylian Mbappé sait désormais à quel poste il évoluera à la Maison Blanche dès la saison prochaine.

Du nouveau dans le dossier Kylian Mbappé qui quitte le PSG cet été. Si l’attaquant de 25 ans a déjà un accord avec le Real Madrid, il est aussi dit que tout avance bien pour la signature du Bondynois au club de la capitale espagnole, le poste où jouera l’ancien attaquant de l’AS Monaco est enfin connu.

Mbappé sera le 9 au Real Madrid

Très tranchant sur l’aile gauche où tous les adversaires ont peur du Real Madrid, Vinicius Junior ne sera pas touché comme l’avait déjà décidé Carlo Ancelotti. Si le poste de Rodrygo était menacé en raison de la probable arrivée de Kylian Mbappé, le Brésilien pourrait désormais avoir un brin d’espoir d’être le titulaire à son poste. Ses deux matchs sur ce côté contre Manchester City en Ligue des champions ont convaincu le technicien italien de ne plus douter de Rodrygo.

Vu que les deux ailes sont bien assurées, Kylian Mbappé devrait se trouver un poste en attaque. Et le Bondynois ne va pas bricoler. Il devrait évoluer à son poste de formation, selon les informations de AS, ce mercredi matin. Le Parisien acceptera sans problème le défi de jouer pour le Madrid d'Ancelotti en tant qu'avant-centre. « Le défi de jouer là-bas m’attire », aurait confié Mbappé à son entourage, selon le média espagnol.

"Excité à l'idée de marquer des buts"

Soutenu par Vinicius, Rodrygo, Bellingham et Brahim comme passeurs de ballon dans la zone, Kylian Mbappé est conscient qu’il lui sera très facile d'augmenter son total de buts au Real Madrid, d’où le choix d’accepter de jouer en avant-centre, un poste où il a évolué pour la plupart cette saison sous Luis Enrique.

« Kylian sait qu'en étant à Madrid, il lui sera beaucoup plus facile de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Et s'il remporte aussi le Soulier d'Or, tant mieux pour lui. En jouant à neuf au Real Madrid, vous pouvez être excité à l'idée de marquer des buts », a confié l’entourage du joueur à AS pour expliquer que Mbappé est motivé par la possibilité de jouer dans une position dans laquelle il l'a déjà fait tant de fois au PSG.