PSG : L’étonnante déclaration de Nasser Al-Khelaïfi sur Kylian Mbappé

Après un été houleux, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, revient sur le feuilleton Kylian Mbappé, qui a animé le mercato estival.

Comme l’été 2022, celui 2023 a été chaud bouillant au sein du club de la capitale française. Kylian Mbappé et son président n’ont pas vécu de très bonnes relations ces dernières semaines avec un bras de fer connu de tous. Quelques jours après la fin du mercato, le Qatari sort de son mutisme et se prononce sur les faits.

Une relation dégradée au cours du mercato

Durant tout le mercato estival, Kylian Mbappé et le président du club francilien ont connu des relations très tendues. Ceci en raison de la décision prise par le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. En effet, dans une lettre adressée à ses dirigeants en juin, le natif de Bondy a manifesté son désir de ne pas renouveler son contrat, qui expire à l’été 2024, et quitter librement le club.

Cette proposition n’aura pas plu au président du club champion de France, qui, en plus de la direction, a essayé de convaincre l’attaquant à revenir sur sa décision et de prolonger. Mais en vain. Mbappé est resté droit dans ses bottes : pas de prolongations. Ne digérant pas l’attitude son joueur, le club a décidé de l’écarter du groupe pour le stage de préparation en Asie sauvé par Neymar Jr, qui a rejoint officiellement Al-Hilal en Arabie Saoudite cet été.

Si Mbappé n’a pas changé sa décision de ne pas renouveler son bail, le parisien a envenimé la colère de son club, qui a décidé de l’écarter complètement du groupe professionnel pour le placer dans le « loft ». Mais le capitaine des Bleus se verra réintégré au lendemain du match nul vierge contre Lorient en première journée de Ligue 1. Finalement, Mbappé est resté au PSG malgré tout ce qui a pu être dit dans la presse, évoquant un intérêt du Real Madrid dans les derniers instants du mercato.

Al-Khelaïfi et Mbappé des ennemis ? Non tout va bien !

Si d’aucuns estiment que le feuilleton estival a entaché les relations entre le numéro 7 parisien et son président, ce n’est pas le cas. Puisque les deux hommes continuent de se cohabiter comme d’habitude et tout se passe bien. Dans une interview accordée à Record, Nasser Al-Khelaïfi revient sur ses relations avec Kylian Mbappé après l’été mouvementé. Ceci en jetant des fleurs à son joueur.

« Kylian Mbappé est un joueur incroyable et une personne fantastique. Et l’équipe du PSG, sur et en dehors du terrain, n’a jamais été aussi unie, ce qu’il était, je pense, possible de constater le week-end dernier, lors du match disputé contre Lyon », a déclaré le président de la formation parisienne.

Par ailleurs, le Qatari donne une vision du nouveau Paris Saint-Germain qui est en train d’être mis en place. « Cette année, dans le nouveau cycle du PSG, nous nous concentrons moins sur les résultats que sur la performance et notre style de jeu. Si nous faisons cela, les résultats apparaîtront en conséquence. Nous avons un entraîneur et un directeur sportif fantastiques et je suis très heureux de l’esprit retrouvé au PSG », a-t-il expliqué.

De toute façon, la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain reste une question toujours à l’interne. Va-t-il prolonger ou partir gratuitement (au Real Madrid) l’été prochain ? Nul ne saurait le dire.