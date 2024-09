PSG, l’énorme sortie de Donnarumma sur son avenir

Blessé à la cuisse droite et à deux ans de la fin de son contrat au PSG, Gianluigi Donnarumma fait une grosse sortie sur son avenir à Paris.

Ayant réussi à prendre la première place à Keylor Navas, qui est parti librement cet été, Gianluigi Donnarumma a encore deux ans à passer dans le club de la capitale française. Mais le gardien de but italien vient de faire une sortie remarquable sur son avenir dans le club francilien.

Donnarumma manque au PSG

Meilleur gardien de l’Euro 2020 (disputé en 2021), Gianluigi Donnarumma a tapé dans les yeux du Paris Saint-Germain, qui n’avait pas lésiné sur les moyens pour se l’offrir. Venu en provenance de l’AC Milan pour être le suppléant de Keylor Navas, le portier de 25 ans a fini par gagner la place du titulaire devant le Costaricien. Ce dernier a fini par quitter Paris cet été, libre de tout contrat.

Twitter

Même si le Paris Saint-Germain a fait venir Matvey Safonov lors de ce mercato estival pour concurrencer l’Italien, Donnarumma ne s’inquiète pas de la concurrence. Ayant la confiance totale de Luis Enrique, Gigio continue de tenir sa place. Blessé dernièrement à la cuisse droite, l’ancien de l’AC Milan n’a pas encore fait son retour à la compétition, lui qui a manqué les débuts en Ligue des champions contre Girona FC (1-0) et le déplacement à Reims (1-1) en Ligue 1.

L'article continue ci-dessous

Gigio veut rester au PSG pour longtemps

Mais le gardien, qui ne devrait pas tarder à retrouver les cages parisiennes, n’a aucune intention de quitter le PSG. Se confiant à Calciomercato, Enzo Raiola, l’agent de Donnarumma, a indiqué que son client envisage de rester au PSG le plus longtemps possible. « Il a indiqué à plusieurs reprises qu’il était très heureux à Paris. Le projet a évolué de manière très positive. L’équipe est plus soudée. Il n’y a plus les stars Messi, Neymar et consorts, mais un groupe jeune et avide de victoires », a-t-il lancé sans toutefois écarter un départ un jour.

Getty

« La prolongation de contrat ? Il reste encore deux ans (juin 2026, ndlr), il n’y a pas d’urgence. Mais oui, il y a déjà eu les premières discussions en ce sens. Campos l’a même admis publiquement, il aimerait garder Gigio. De notre côté, nous avons la volonté de rester. Pour moi, c’est une fierté d’avoir un joueur comme lui dans l’un des clubs les plus importants du monde. Aujourd’hui, il est le porte-drapeau de notre équipe nationale. Il pourrait aussi le devenir pour le PSG. Ce serait un plaisir. Retourner en Italie ? Les agents utilisent toujours l’expression : ‘Ne jamais dire jamais’. Je le fais aussi. On ne sait jamais, mais pour l’instant c’est pratiquement impossible », a ajouté Enzo Raiola.